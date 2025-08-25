شاهد بالفيديو.. الفنانة عشة الجبل تسجل زيارة لكرين بحري وتطرب التجار بأغنية “طير الخلا”

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو حديث للفنانة السودانية, المثيرة للجدل عشة الجبل, ظهرت فيه وهي تدندن في جلسة خاصة. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الفنانة الملقبة بالجبلية, قامت بتسجيل زيارة لأشهر معارض السيارات بالسودان, بكرين بحري. الفنانة المثيرة للجدل التقت في زيارتها لكرين بحري, بعدد من تجار السيارات, وأطربتهم بأغنيتها الشهيرة “طير الخلا”. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

