ديوان الزكاة بالجزيرة يجدد الإلتزام بكفالة 1000 طالبا وطالبة

بحث الأستاذ عصام الدين موسي دفع الله الأمين العام لديوان الزكاة بولاية الجزيرة لدى لقائه بمكتبه صباح الأحد الأستاذ ميرغني علي عبد الرحمن الطاهر أمين الصندوق القومي لرعاية الطلاب بالولاية السبل الكفيلة لتقديم خدمات أفضل للطلاب وعمل دراسة للطلاب بالداخليات بخصوص الكفالة ودعم البرامج الثقافية وأصحاب الحاجات الخاصة . من جانبه أكد أمين ديوان الزكاة إلتزام الديوان بإستمرار دعم الطلاب الفقراء مجدداً الإلتزام بكفالة 1000 طالبا وطالبة بحسب موازنة العام الحالي وإمكانية زيادة العدد حسب الإمكانات المتاحة للديوان . فيما أشاد أمين صندوق الطلاب بالدور الكبير الذي يقوم به ديوان الزكاة تجاه شريحة الطلاب في الكفالة الشهرية وتوفير معينات الحركة للطلاب ذوي الإحتياجات الخاصة مناشداً بتوفير وجبة لتغطي كل داخليات الطلاب بالولاية التي تزيد عن 73 داخلية مثمناً الشراكة بين الزكاة والصندوق في تقديم أفضل الخدمات الضرورية والأساسية لشريحة الطلاب مؤكداً أن شريحة الطلاب تحتاج للكثير من الدعم في الظروف الراهنة . سونا

اسماء عثمان محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.

