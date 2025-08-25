تكنولوجيا: تسريب يكشف أسعار أجهزة Samsung Galaxy Tab S11 و S11 Ultra الرائدة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد سامسونج لإطلاق سلسلة Galaxy Tab S11 خلال شهر سبتمبر المقبل، ومن المتوقع أن تضم هذه السلسلة طرازين رئيسيين هما Tab S11 وTab S11 Ultra.

في وقت سابق، ظهرت تسريبات تكشف أسعار هذه الأجهزة في أوروبا، ولكن تسريبًا جديدًا من موقع WinFuture كشف الأسعار الخاصة بالنسخ الداعمة للواي فاي في الولايات المتحدة.

ووفقًا للتسريب، سيأتي Galaxy Tab S11 مع ذاكرة عشوائية 12 جيجابايت وسعة تخزين 256 جيجابايت بسعر يبلغ 860 دولارًا. أما Tab S11 Ultra بنفس التكوين فسيتوفر بسعر 1,200 دولار، بينما ستكلف نسخة 12 جيجابايت/512 جيجابايت حوالي 1,400 دولار، أما النسخة الأعلى بذاكرة 16 جيجابايت وسعة تخزين 1 تيرابايت فسعرها سيصل إلى 1,700 دولار.

بالنسبة للمواصفات، من المتوقع أن يحصل Galaxy Tab S11 على شاشة AMOLED مقاس 11 بوصة بدقة 2560×1600 بكسل مع معدل تحديث 120 هرتز. وقد يعمل الجهاز بمعالج Dimensity 9400 من ميدياتك، وهو المعالج الرائد الذي استخدم أيضًا في جهاز Vivo Pad 5 Pro.

وسيأتي الجهاز بكاميرا خلفية بدقة 13 ميجابكسل وأخرى أمامية بدقة 12 ميجابكسل، بالإضافة إلى بطارية بسعة 8400 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 45 واط.

أما Galaxy Tab S11 Ultra، فيُتوقع أن يتميز بشاشة أكبر مقاس 14.6 بوصة من نوع AMOLED بدقة 2960×1848 بكسل، مع بطارية ضخمة بسعة 11600 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 45 واط. ومن المرجح أن تبقى باقي المواصفات مثل المعالج والكاميرات مماثلة للطراز القياسي.

إلى جانب هذه الأجهزة، تخطط سامسونج أيضًا لإطلاق جهاز لوحي متوسط الفئة يحمل اسم Tab S10 Lite، بالإضافة إلى هاتفها الرائد الاقتصادي Galaxy S25 FE خلال نفس الحدث في سبتمبر.

