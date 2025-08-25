تكنولوجيا: هاتف Honor X7d يصل بشاشة ضخمة 6.77 بوصة ومعالج Snapdragon 685

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Honor عن هاتفها الجديد Honor X7d كأحدث عضو في سلسلة الشركة الاقتصادية التي تركز على البطاريات الكبيرة والمتانة الإضافية.

جاء الهاتف بشاشة LCD مقاس 6.77 بوصة تدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتز، وهي ترقية ملحوظة مقارنة بالجيل السابق، مع الحفاظ على دقة 720p+.

ومن حيث التحمل، حصل الهاتف على شهادة SGS بتصنيف 5 نجوم لمقاومة السقوط، بالإضافة إلى معيار IP65 الذي يضمن مقاومة الغبار ورذاذ الماء.

يعمل الهاتف بمعالج Snapdragon 685 الذي تم إطلاقه قبل عامين، ويأتي مع خيارات للذاكرة تشمل 12 جيجابايت مع 128 جيجابايت، أو 16 جيجابايت مع 128 جيجابايت، أو 16 جيجابايت مع 256 جيجابايت.

أما بالنسبة للكاميرات، فيضم الهاتف في الخلف مستشعرًا رئيسيًا بدقة 108 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.75، إلى جانب مستشعر ثانوي بدقة 2 ميجابكسل لالتقاط بيانات العمق. وفي الأمام، تأتي الكاميرا الأمامية بدقة 8 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.0.

ويبرز الهاتف ببطارية ضخمة سعتها 6500 ملي أمبير تدعم تقنية الشحن السريع SuperCharge بقدرة 35 واط. ويعمل الهاتف بواجهة MagicOS 9.0 المبنية على نظام اندرويد 15.

كما يتوفر الجهاز بعدة ألوان هي: الذهبي والفضي والأسود. وحتى الآن، لم تكشف Honor عن تفاصيل السعر وموعد التوفر.

المصدر