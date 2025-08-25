ضبط حرس الحدود بجازان 10 مخالفين لنظام أمن الحدود يهربون 260 كلجم من نبات القات

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تم الإعلان عن اكتشاف جديد يمكن أن يغير مسار العلاج لمرضى السكري من النوع 2. وفقًا للدراسة الجديدة التي أجريت بواسطة فريق من الباحثين الطبيين، تم اكتشاف أن مجموعة معينة من الأدوية قد تساعد في تقليل مخاطر الإصابة بمضاعفات السكري وتحسين جودة الحياة للمرضى.

تمت الدراسة على عينة من 500 مريض مصاب بالسكري من النوع 2، وتم تقسيمهم إلى مجموعتين: مجموعة تلقت العلاج الجديد ومجموعة تلقت العلاج التقليدي. بعد 6 أشهر من العلاج، أظهرت النتائج أن مرضى المجموعة الجديدة كانوا أقل عرضة للإصابة بمشاكل صحية خطيرة مقارنة بالمجموعة الثانية.

يعد هذا الاكتشاف خطوة مهمة نحو تحسين رعاية مرضى السكري وتقديم علاجات أكثر فعالية وأمانًا. من المتوقع أن يتم تطبيق هذا العلاج الجديد في المستشفيات والعيادات الطبية قريبًا، بهدف تحسين نوعية حياة المرضى والحد من مضاعفات المرض.

يأمل الباحثون أن يساهم هذا الاكتشاف في توعية المجتمع بأهمية اتباع نمط حياة صحي وممارسة الرياضة بانتظام لتجنب الإصابة بمشاكل صحية خطيرة، بالإضافة إلى أهمية الالتزام بالعلاجات الطبية الموصوفة من قبل الأطباء المختصين.