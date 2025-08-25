237 متحدثاً عالمياً يطرحون أفكاراً رائدة في المنتدى الدولي للاتصال الحكومي

ابوظبي - سيف اليزيد - يستعد المنتدى الدولي للاتصال الحكومي لانعقاد دورته الرابعة عشرة يومي 10 و11 من سبتمبر المقبل بأجندة غنية تجمع 237 متحدثاً دولياً من قادة حكومات وخبراء عالميين وأكاديميين ورواد فكر وابتكار ضمن برنامج يتجاوز 110 فعاليات تحت شعار "اتصال من أجل جودة الحياة" ويشمل جلسات نقاشية وخطابات ملهمة وورش عمل متنوعة.

ويركز المنتدى في دورة هذا العام على جودة الحياة باعتبارها أولوية حيوية تشكل جوهر السياسات التنموية وركيزة رفاه الإنسان ويناقش دور وأهمية الاتصال في تحويل الرؤى التنموية إلى واقع يسهم في تعزيز الثقة بين الحكومات والجمهور ويرسخ الشراكة المجتمعية في اتخاذ القرارات.

ويجمع المنتدى نخبة من المتخصصين في مركز إكسبو الشارقة لبحث قضايا إنسانية وتنموية ملحة ترتبط مباشرة بمسارات جودة الحياة من الأمن الغذائي والصحة والتعليم إلى الاستدامة البيئية والاقتصاد الأخضر.

وقال طارق سعيد علاي المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة إن المنتدى الدولي للاتصال الحكومي يؤمن بأن الاتصال جزء رئيسي لحل التحديات العالمية خاصة في ظل تشابكات قضايا المناخ والصحة والفقر والجوع والتعليم والاستدامة وغيرها وهو ما يضع على عاتق الاتصال دوراً مضاعفاً في نقل الحقائق والمعلومات وتمكين المجتمعات من المشاركة الواعية وصياغة حلول مبتكرة للتحديات المشتركة ما يجعله أداة استراتيجية لإدارة التحولات العميقة التي يشهدها العالم.

وأضاف أن اجتماع هذا التنوع من القادة والخبراء في الشارقة يعكس التزام الإمارة بدورها الحضاري والإنساني في خدمة قضايا الإنسان ويجعل من المنتدى منصة عالمية لإطلاق الأفكار الرائدة وتبادل الخبرات وفي هذه الدورة يؤكد المنتدى أن رفاه الإنسان وجودة الحياة يجب أن يكونا البوصلة التي توجه السياسات التنموية وأن الاتصال الإنساني الشفاف هو السبيل لبناء الثقة وتوسيع الشراكات الدولية بما يضمن مستقبلاً أكثر توازناً واستدامة.

وتعكس فعاليات المنتدى هذه الرؤية عبر 51 جلسة نقاشية تبحث مستقبل الأمن الغذائي والصحة العامة والتعليم والاقتصاد الأخضر وقضايا الاستدامة إلى جانب 7 خطابات رئيسية ملهمة يقدمها قادة وصنّاع قرار عالميون كما يوفر المنتدى بعداً عملياً من خلال 22 ورشة عمل تطبيقية ما يمنح المشاركين في المنتدى فرص التفاعل المباشر مع المتخصصين وتبادل الخبرات فيما تختتم فعالياته بالإعلان عن الفائزين في جائزة الشارقة للاتصال الحكومي المتخصصة بتكريم الابتكار والتميز في الاتصال على مستوى عالمي.

وسيشارك في المنتدى هذا العام 30 شريكاً استراتيجياً من مؤسسات محلية وإقليمية ودولية تضم جهات حكومية ومنظمات دولية ومراكز أبحاث وشركات تقنية وإعلامية تطرح برامج متنوعة على 22 منصة تفاعلية صممت لتكون فضاءات مفتوحة للنقاش والمشاركة المباشرة حيث يمكن للمشاركين من مختلف الخلفيات تبادل الرؤى وصياغة مبادرات مشتركة تعزز جودة الحياة.

وتركز الدورة الـ 14 للمنتدى على خمس أولويات رئيسية في الأجندة الدولية وهي الأمن الغذائي والصحة العامة والتعليم والاستدامة البيئية والاقتصاد الأخضر وتأتي هذه المحاور منسجمة مع رؤية المنتدى التي تجعل من الاتصال الإنساني أداة أساسية لبناء وتعزيز الثقة بين الحكومات والمجتمعات ومن الابتكار والتكنولوجيا محركاً رئيسياً لتطوير أدوات الاتصال لاستشراف المستقبل وصياغة سياسات تجعل جودة الحياة ركيزة أساسية لصناع القرار من مختلف أنحاء العالم.