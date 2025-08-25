الإمارات لبر الوالدين تختتم «المركز الصيفي الأول»

ابوظبي - سيف اليزيد - رأس الخيمة (وأم)

اختتمت جمعية الإمارات لرعاية وبر الوالدين برأس الخيمة، بالتعاون مع مركز سعادة المتعاملين برأس الخيمة، التابع لوزارة تمكين المجتمع، فعاليات المركز الصيفي الأول لعام 2025 تحت شعار «كنوز الماضي بأيادي المستقبل» تزامناً مع الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية، والذي أقيم برعاية معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان، الرئيس الفخري للجمعية.

حضر الحفل الختامي، الشيخ خالد بن عبدالله بن محمد المعلا، عضو مجلس إدارة جمعية الإمارات لرعاية وبر الوالدين، وسالم راشد المفتول، عضو المجلس الوطني الاتحادي، وعدد من المسؤولين والمشاركين، وأولياء الأمور.

وفي ختام الحفل، تم تكريم المشاركين والمتطوعين والجهات الداعمة للنشاط الصيفي الأول، تقديراً لجهودهم في إنجاح الفعاليات، وتحقيق أهدافها.