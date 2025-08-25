«الأعمال الخيرية العالمية» تنفذ مشاريع خيرية في ملاوي

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

يزور وفد من هيئة الأعمال الخيرية العالمية، دولة ملاوي؛ بهدف تنفيذ وإطلاق مشاريع خيرية متنوعة من بناء المساجد، وحفر الآبار، وإنشاء مراكز لتحفيظ القرآن الكريم والمراكز الصحية، إلى جانب كفالة الأيتام، ورعاية أسرهم.

ويرأس الوفد الدكتور خالد عبد الوهاب الخاجة، الأمين العام للهيئة، فيما تعد هذه الزيارة الأولى لدولة ملاوي، وذلك في إطار جهود الهيئة لتغطية الاحتياجات الأساسية، وتعزيز مقومات الاستقرار في المناطق المحتاجة هناك.

وأكد الخاجة أن هذه المشاريع تمثل باكورة لبرامج أوسع يجري العمل على تنفيذها خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في تمكين المجتمعات المحلية، وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة في قطاعات التعليم والصحة والمياه، وغيرها.

وأضاف: «إن الهيئة تضع نصب عينيها الوصول إلى الشرائح الأكثر ضعفاً، خاصة الأيتام والأسر محدودة الدخل»، مؤكداً أن هذه المشاريع ستحدث أثراً مباشراً في حياة آلاف المستفيدين، وستسهم في دعم الاستقرار المجتمعي، ومكافحة الفقر، وترسيخ قيم التكافل والرحمة.