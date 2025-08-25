الطقس صحو إلى غائم جزئياً

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً وغائماً أحياناً شمالاً وشرقاً، ورطباً ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الساحلية.

وأوضح المركز في بيانه اليومي حول حالة الطقس، أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً، وحركتها جنوبية غربية - شمالية غربية، وسرعتها/ 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

و يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 15:12 والمد الثاني عند الساعة 02:33 والجزر الأول عند 08:35 والجزر الثاني عند الساعة 20:22.

و في بحر عُمان يكون الموج خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 11:10 والمد الثاني عند الساعة 23:24، والجزر الأول عند الساعة 17:24 والجزر الثاني عند الساعة 05:17.