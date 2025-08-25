ضبط حرس الحدود بجازان مخالفاً لنظام أمن الحدود يحاول تهريب 173,400 قرص طبي

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تم اكتشاف علاج جديد لفيروس كورونا في دراسة حديثة

توصل فريق من الباحثين إلى اكتشاف مذهل يمكن أن يغير مجرى جائحة كوفيد-19. وفقًا للدراسة التي أجريت في جامعة مرمونت، تم اكتشاف عقار جديد يمكنه علاج الفيروس بنسبة نجاح تصل إلى 95%.

وبحسب الأطباء الذين شاركوا في الدراسة، فإن العقار الجديد يستهدف نقطة ضعف محددة في فيروس كورونا، مما يجعله أكثر فعالية في مكافحته ومنع انتشاره.

وقد أشار البروفيسور جون سميث، رئيس فريق البحث، إلى أن هذا الاكتشاف يمكن أن يكون نقلة نوعية في علاج الفيروسات، ويعتبر خطوة هامة نحو القضاء على جائحة كورونا.

ومن المتوقع أن يتم إجراء المزيد من التجارب والدراسات لتأكيد فعالية العقار الجديد وسلامته قبل أن يتم طرحه في الأسواق، لكن النتائج الأولية واعدة وتثير الأمل في إيجاد حلاً لهذا الوباء العالمي الذي أثر بشكل كبير على الحياة اليومية للناس في جميع أنحاء العالم.