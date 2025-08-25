شكرا لقرائتكم خبر أمانة جدة تنفذ حملة لمعالجة التشوه البصري في حي الصفا وترصد البيع العشوائي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذت أمانة محافظة جدة، حملة ميدانية لمعالجة مظاهر التشوه البصري استهدفت الباعة الجائلين في حي الصفا حيث تمكنت من رصد ومصادرة عدد أكثر من 26 بسطة عشوائية وذلك ضمن جهودها المستمرة لمكافحة "البيع العشوائي" وتحسين المشهد الحضري.

وأوضح رئيس بلدية المطار م. عبدالله عبدالرحمن الغامدي أن الحملة أسفرت عن مصادرة حمولة عدد من سيارات النقل التي جرى استغلالها لنقل الخضروات، إضافة إلى إزالة (26) بسطة مخالفة التي جرى إتلافها، وذلك ضمن أعمال الرقابة الميدانية لتحسين المشهد الحضري.

وأكدت الأمانة استمرار تنفيذ الجولات الميدانية بشكل دوري لمتابعة ومعالجة مختلف مظاهر التشوه البصري، مشيرة إلى أن الحملة تأتي في إطار خطة متكاملة لتعزيز النظافة والحد من البيع العشوائي داخل الأحياء السكنية.