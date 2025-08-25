شكرا لقرائتكم خبر أمانة جدة تنفذ حملة لمعالجة التشوه البصري في حي الصفا وترصد البيع العشوائي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضح رئيس بلدية المطار م. عبدالله عبدالرحمن الغامدي أن الحملة أسفرت عن مصادرة حمولة عدد من سيارات النقل التي جرى استغلالها لنقل الخضروات، إضافة إلى إزالة (26) بسطة مخالفة التي جرى إتلافها، وذلك ضمن أعمال الرقابة الميدانية لتحسين المشهد الحضري.
وأكدت الأمانة استمرار تنفيذ الجولات الميدانية بشكل دوري لمتابعة ومعالجة مختلف مظاهر التشوه البصري، مشيرة إلى أن الحملة تأتي في إطار خطة متكاملة لتعزيز النظافة والحد من البيع العشوائي داخل الأحياء السكنية.
كانت هذه تفاصيل خبر أمانة جدة تنفذ حملة لمعالجة التشوه البصري في حي الصفا وترصد البيع العشوائي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.