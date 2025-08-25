شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل:اخراج الافارقة من الاحياء(صورة). والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تشهد مدينة عتق مركز محافظة شبوة، في هذه الأثناء، حملة ميدانية لإخراج المهاجرين غير النظاميين من وسط الأحياء السكنية، ونقلهم إلى مخيمات اللاجئين المخصصة خارج المدن.



وأفادت مصادر محلية أن هذه الخطوة تأتي استجابة لمطالب الأهالي وحرص السلطات على تنظيم أوضاع المهاجرين والحد من الازدحام داخل المناطق السكنية، بما يسهم في تعزيز الجوانب الأمنية والصحية.



وأكدت الجهات المعنية أن العملية تتم بإشراف مباشر من السلطات المحلية، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والجهات الإنسانية، مشيرةً إلى أن الهدف منها ضمان سلامة السكان وتوفير بيئة أكثر أمانًا للمهاجرين أنفسهم.

