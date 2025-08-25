اخبار اليمن

عاجل:اخراج الافارقة من الاحياء(صورة).

0 نشر
0 تبليغ

عاجل:اخراج الافارقة من الاحياء(صورة).

شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل:اخراج الافارقة من الاحياء(صورة). والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تشهد مدينة عتق مركز محافظة شبوة، في هذه الأثناء، حملة ميدانية لإخراج المهاجرين غير النظاميين من وسط الأحياء السكنية، ونقلهم إلى مخيمات اللاجئين المخصصة خارج المدن.


وأفادت مصادر محلية أن هذه الخطوة تأتي استجابة لمطالب الأهالي وحرص السلطات على تنظيم أوضاع المهاجرين والحد من الازدحام داخل المناطق السكنية، بما يسهم في تعزيز الجوانب الأمنية والصحية.


وأكدت الجهات المعنية أن العملية تتم بإشراف مباشر من السلطات المحلية، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والجهات الإنسانية، مشيرةً إلى أن الهدف منها ضمان سلامة السكان وتوفير بيئة أكثر أمانًا للمهاجرين أنفسهم.
 

آية عبد الرحمن

آية عبد الرحمن

كاتبة محتوى في موقع الخليج 365، أهوى الكتابة في كافة المجالات الإخبارية المصرية والعربية والتريندات وغيرها، أسعى لتقديم المعلومات بشفافية تامة لتصل بوضوح إلى الباحثين عنها

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا