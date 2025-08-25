النيجر: تأكيد الجيش لمقتل زعيم بوكو حرام

عدن - ياسمين عبدالعظيم - قوات الجيش في النيجر تعلن عن قتل زعيم بوكو حرام في ضربات مُحددة

تمكنت القوات المسلحة في النيجر من تحييد زعيم في جماعة بوكو حرام، إثر ثلاث ضربات متتالية على مواقع في جزيرة شيلاوا بمنطقة ديفا في جنوب شرق النيجر. وفقًا للجيش، تمت عملية القتل خلال عملية ذات دقة نموذجية.

بوكو حرام، التي أطلقت تمردًا في النيجر عام 2009، تسعى إلى إقامة دولة إسلامية وقد أسفرت أعمالها عن مقتل العديد من الأشخاص ونزوح الملايين. وتمتلك بوكو حرام سجلًا طويلا من العنف والإرهاب في المنطقة.

الزعيم الذي تمت قتله هو إبراهيم محمدو المعروف باسم باكورا، والذي قاد مجموعة تابعة لبوكو حرام. وقد تولى قيادة الجماعة بعد مقتل زعيمها السابق أبو بكر الشيكاوي في عام 2021. باكورا رفض الانضمام إلى تنظيم داعش في غرب إفريقيا وانتقل مع مقاتليه إلى الجزر الواقعة على الجانب النيجري من بحيرة تشاد.