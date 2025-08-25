اليمن.. الأمم المتحدة تحذر من أزمة جوع تهدد 18 مليوناً

ابوظبي - سيف اليزيد - عدن (الاتحاد)

حذرت الأمم المتحدة من اشتداد أزمة الجوع في اليمن ابتداء من سبتمبر، مع استمرار النقص الحاد في التمويل خلال العام الجاري.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية باليمن، في بيان على منصة «إكس»، أمس، إن «18 مليون شخص في اليمن، أو ما نسبته 52% من السكان تقريباً، سيواجهون جوعاً حاداً ابتداء من سبتمبر المقبل، ويحتاجون إلى مساعدات غذائية إنسانية عاجلة».

وذكر أن 41 ألف شخص سيواجهون انعداماً حاداً في الأمن الغذائي إلى حد المجاعة «المرحلة الخامسة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي».

ويُصنف انعدام الأمن الغذائي في خمس مراحل هي، مرحلة الحد الأدنى من انعدام الأمن الغذائي «لا مشكلة»، ومرحلة انعدام الأمن الغذائي الحاد «الضغط»، ومرحلة انعدام الأمن الغذائي الحاد «الأزمة»، ومرحلة انعدام الأمن الغذائي الحاد «الطارئ»، وأشدها المرحلة الخامسة «الكارثة» أو «المجاعة».

وأشار المكتب إلى أن أسرة واحدة من كل خمس أسر على الأقل ستواجه نقصاً شبه كامل في الغذاء والاحتياجات الأساسية الأخرى، ما يؤدي إلى زيادة تعرضهم لخطر الوفاة جوعاً.

ودعا المكتب إلى ضرورة توفير الدعم العاجل من أجل اتخاذ إجراءات فورية لمنع تفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي وتفادي انتشار المجاعة في اليمن، لا سيما في المناطق ذات الخطر العالي.

ويقول مكتب الأمم المتحدة في اليمن إن خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد خلال العام الجاري لا تزال تشهد نقصاً حاداً، إذ إن التمويل المُستلم حتى الآن، ورغم مرور ثمانية أشهر، لا يُمثل سوى 17% فقط من إجمالي متطلبات الخطة البالغة 2.48 مليار دولار، لتلبية الاحتياجات الإنسانية لنحو 10.5 مليون شخص.

ويشير أحدث تحليل للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي في اليمن، والذي نشر في يونيو، إلى أن 5.5 مليون شخص سيواجهون انعداماً حاداً في الأمن الغذائي على مستوى الطوارئ «المرحلة الرابعة»، فيما سيعاني نحو 12.6 مليون من تدهور غذائي على مستوى الأزمة «المرحلة الثالثة»، خلال الفترة بين سبتمبر 2025 وفبراير 2026.

وأودت الحرب في اليمن بحياة عشرات الآلاف، وتسببت في تشريد ملايين، ودفعت البلاد إلى شفا المجاعة، وسط انهيار اقتصادي حاد، ما جعل نحو 80% من السكان يعتمدون على المساعدات الإنسانية.