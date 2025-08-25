بريطانيا تعقب على التقرير الدولي الذي يؤكد المجاعة في غزة

القاهرة - كتب محمد نسيم - قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، مساء اليوم الجمعة 22 أغسطس 2025 ، إن التقرير الدولي الذي يؤكد المجاعة في مدينة غزة ومحيطها بسبب منع إسرائيل إدخال المساعدات الكافية هو "أمر مروع وفضيحة أخلاقية وكارثة من صنع الإنسان".

جاء ذلك في بيان أصدره لامي، تعليقا على تقرير المبادرة العالمية للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي "آي بي سي (IPC)" بشأن تفشي المجاعة في القطاع، وسط حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وأضاف وزير الخارجية البريطاني أن تأكيد التقرير لحدوث المجاعة في غزة، هو أمر مروع كان من الممكن منع وقوعه.

وأكد أن "منع الحكومة الإسرائيلية دخول المساعدات الكافية إلى غزة تسبب في هذه الكارثة التي هي من صنع الإنسان، هذه فضيحة أخلاقية".

ودعا الحكومة الإسرائيلية للتحرك فورا لمنع تفاقم الوضع، والسماح بإدخال الغذاء والمستلزمات الطبية والوقود وكل أشكال المساعدة الإنسانية بشكل عاجل ومستدام.

وأردف الوزير لامي أنه يجب السماح للأمم المتحدة والمنظمات الدولية بالقيام بأنشطتها المنقذة للحياة دون أي عوائق.

وشدد على ضرورة التوصل لوقف إطلاق نار فوري ووقف العملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة غزة، التي تعد مركز المجاعة في القطاع، من أجل إدخال المساعدات الكافية بالسرعة القصوى.

والجمعة، قال تقرير المبادرة العالمية للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي "آي بي سي": "تأكّدت المجاعة في محافظة غزة، ومن المتوقع أن تمتد إلى محافظتي دير البلح (وسط) وخان يونس (جنوب) بنهاية سبتمبر (أيلول المقبل)".

وسارعت إسرائيل إلى مهاجمة التقرير رغم اعتماده على معطيات وحقائق، زاعمة أنه استند إلى شهادات "هاتفية".

المصدر : وكالات