سويسرا تدعو لتقديم مساعدات إنسانية عاجلة إلى غزة

القاهرة - كتب محمد نسيم - دعت وزارة الخارجية السويسرية ، مساء اليوم الجمعة 22 أغسطس 2025 ، إلى التدخل الفوري بتقديم مساعدات إنسانية واسعة النطاق لقطاع غزة الذي يشهد مجاعة جراء حرب الإبادة الإسرائيلية، وذلك تعليقا على تقرير المبادرة العالمية للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي الذي أكد تفشي المجاعة في القطاع.

وأعربت سويسرا عن قلقها إزاء المجاعة المؤكدة في غزة، قائلة إن الاستجابة الإنسانية العاجلة وواسعة النطاق ضرورية لمنع تفاقم المجاعة وانتشارها.

ومؤخرا، حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من أن "ثلث سكان غزة (من أصل نحو 2.4 مليون فلسطيني) لم يأكلوا منذ أيام عدة".

و أعلنت المبادرة العالمية للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي "حالة المجاعة في مدينة غزة" (شمال)، وتوقعت امتدادها إلى محافظتي دير البلح (وسط) وخان يونس (جنوب) بنهاية سبتمبر/ أيلول المقبل.

وسارعت إسرائيل إلى مهاجمة التقرير رغم اعتماده على معطيات وحقائق، زاعمة أنه استند إلى شهادات "هاتفية".

والتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي "آي بي سي" مبادرة دولية لتحليل أوضاع الأمن الغذائي والتغذية، تضم 21 منظمة بارزة، بينها منظمة الأغذية والزراعة "فاو"، وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمات الأمم المتحدة للأطفال "يونيسف"، والصحة العالمية، وأوكسفام، وأنقذوا الأطفال.

المصدر : وكالات