ترامب : الرهائن سيكونون في أمان أكثر إذا دخل الجيش الإسرائيلي لغزة

القاهرة - كتب محمد نسيم - زعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، مساء اليوم الجمعة 22 أغسطس 2025 ، أن الرهائن الإسرائيليين سيكونون في أمان أكثر إذا دخل الجيش الإسرائيلي إلى مدينة غزة .

وقال ترامب في تصريح صحفي إن ليست كل عائلات الأسرى الإسرائيليين تعارض احتلال غزة، وفق قوله.

وأشار إلى أنه تعاون مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومع المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف بخصوص الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين، مضيفا "لولاي لكان الرهائن في غزة قد قتلوا".

لكنه شدد على أن الوضع في غزة يجب أن ينتهي، مردفا "نعمل كل ما بوسعنا لإطلاق سراح باقي الرهائن في غزة".

