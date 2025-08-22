الجيش الإسرائيلي يتوغل في عدد من قرى القنيطرة ودرعا بالجنوب السوري

القاهرة - كتب محمد نسيم - توغلت قوات الجيش الإسرائيلي في قرى وبلدات محافظتي القنيطرة ودرعا في جنوب سوريا، وقامت بنصب الحواجز وتفتيش المدنيين واعتقال عدد منهم.

ووفقا للوكالة العربية السورية للأنباء "سانا"، دخلت دورية مؤلفة من 6 عربات تابعة للجيش الإسرائيلي فجر اليوم الجمعة من جهة الجولان المحتل إلى بلدة عابدين في منطقة حوض اليرموك غربي درعا، واعتقلت 3 شبان قبل أن تغادر المنطقة وتفرج عن الشبان الثلاثة في وقت لاحق.

وأشارت الوكالة إلى أن أربع آليات تابعة للجيش الإسرائيلي توغلت في قرية العجرف في القنيطرة، وقامت بتفتيش عدد من المنازل داخل القرية، ونصبت حاجزا عسكريا على مدخلها.

المصدر : وكالات