تحذير أممي من تجدد العنف في سوريا

ابوظبي - سيف اليزيد - نيويورك (وكالات)

حذر مبعوث الأمم المتحدة الأعلى إلى سوريا، أمس، من أن انتقال سوريا لا يزال «على حافة الهاوية»، وأن العنف قد يستأنف في أي لحظة في مدينة السويداء الجنوبية، التي شهدت اشتباكات الشهر الماضي.

وقال جير بيدرسن لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إنه في حين أن العنف في السويداء قد هدأ إلى حد كبير بعد وقف إطلاق النار، فإن خطر تجدد الصراع حاضر دائماً.

وأضاف بيدرسن، أنه على الرغم من أن اتفاق وقف إطلاق النار في 19 يوليو صمد إلى حد كبير، ما زلنا نرى أعمالاً عدائية ومناوشات خطيرة على هوامش السويداء، والعنف قد يستأنف في أي لحظة، معرباً عن قلقه من أن شهراً من الهدوء العسكري النسبي يخفي مناخاً سياسياً متفاقماً.

ودعا إلى إصلاحات كبرى في قطاع الأمن ونزع سلاح القوات غير الحكومية وتسريحها وإعادة دمجها، محذراً من أن الدعم الدولي لسوريا يخاطر بإهداره أو توجيهه بشكل خاطئ من دون انتقال سياسي حقيقي يمهد الطريق للاستقرار على المدى الطويل، والإصلاحات الموثوقة، والالتزام الثابت بسيادة القانون والعدالة.