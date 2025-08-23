الاستعلام عن الإجازات المرضية برقم الهوية 2025 منصة صحتي

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تعتبر واحدة من الأمور التي تشغل العديد من المواطنين في الوقت الحالي هي التعرف على الإجازات المرضي من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بمنصة صحتي وهي واحدة من الخدمات التي تعمل على توفير الوقت والجهد على المواطنين لذلك سنوضح من خلال الخليج 365 مجموعة من الخطوات التي يجب إتباعها من أجل الاستعلام عن الإجازات المرضية.

الاستعلام عن الإجازات المرضية برقم الهوية

هناك مجموعة من الخطوات التي يجب إتباعها من أجل الاستعلام عن الإجازة من خلال الموقع الإلكتروني، سنوضح مجموعة من أهم تلك الخطوات فيما يلي:

قم بالدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بمنصة صحتي.

سجل الدخول من خلال البيانات المطلوبة منك ومنها الاسم وكلمة المرور

الضغط على الخدمات، ثم اختر الإجازات المرضية.

كتابة البيانات المطلوبة منك ومنها رقم الهوية، الضغط على الاستعلام.

وسوف يتم ظهور جميع البيانات التي ترغب في الاستعلام عنها.

متابعة موافقات التأمين

تعتبر واحدة من أهم الأمور التي يجب على الموظف القيام بها هي متابعة موافقات التأمين، سنوضح مجموعة من المعلومات حول خطوات المتابعة فيما يلي:

يجب على الموظف الدخول على منصة صحتي بشكل إلكتروني وتسجيل الدخول من خلال البيانات المطلوبة منك لأنها واحدة من المنصات التابعة لوزارة الصحة السعودية.

الضغط على الملف الشخصي ثم انقر على موافقات التأمين الصحي.

اختر طلبات الموافقات التابعة للتأمين، وسوف يتم ظهور جميع البيانات الخاصة بالتأمين.

