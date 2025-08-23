تابع الان خبر وصلت قافلة إغاثية سعودية جديدة إلى وسط قطاع غزة من مركز الملك سلمان للإغاثة حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - وصلت أمس الأول قافلة إغاثية سعودية محمّلة بالمواد الغذائية الأساسية إلى وسط قطاع غزة، مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ضمن الحملة المستمرة لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في القطاع.

وتولى المركز السعودي للثقافة والتراث – الشريك التنفيذي للمركز في غزة – استلام المساعدات تمهيدًا لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا، رغم الصعوبات الميدانية والظروف الإنسانية الصعبة التي يمر بها السكان.

ويأتي هذا التوزيع تأكيدًا على الموقف الثابت للمملكة العربية السعودية من خلال ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة، لدعم الشعب الفلسطيني في مختلف الأزمات والمحن، مع تجسيد القيم الإنسانية النبيلة ورسالة المملكة الإنسانية في المنطقة.