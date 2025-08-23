توقعت محطات الأرصاد هطول أمطار غزيرة وسيول جارفة اليوم السبت على أكثر من 13 محافظة يمنية، خصوصًا الواقعة في المرتفعات الجبلية والسواحل الغربية والجنوبية والشرقية، وأوضحت الخرائط الجوية أن الحالة الجوية في اليمن لن تكون مستقرة خلال الساعات الأربعة والعشرين المقبلة، وهو ما يستوجب على السكان أخذ الحيطة والحذر ومتابعة نشرات الطقس من المصادر الرسمية والابتعاد عن بطون الأودية ومناطق تجمعات المياه ومجاري السيول منبيستغ حسب ما أوضحته الجهات المختصة في إعلانها الرسمي.

الأرصاد يوجه تحذير عالي الخطورة لسكان 13 محافظة يمنية.. أمطار اليوم ستكون شديدة الغزارة وغير مسبوقة

قال المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، أن الخرائط الجوية تشير إلى استمرار هطول أمطار غزيرة على عدد من المحافظات اليمنية اليوم السبت 23 أغسطس، خصوصًا المرتفعات الجبلية والمناطق الساحلية.

وأوضح المركز في نشرة الأحوال الجوية الصادرة عنه، أن الأمطار المتوقعة سوف تكون متفاوتة الشدة ومصحوبة بعواصف رعدية شديدة، وتساقط البرد وجريان السيول، بالإضافة إلى الكثيف الذي يؤدي إلى انعدام الرؤية في بعض المناطق.

وأضاف أن المحافظات اليمنية التي من المتوقع أن تتأثر بالحالة الماطرة اليوم، هي الواقعة في المرتفعات الجبلية وتشمل تعز ولحج وإب وأبين والضالع والبيضاء وذمار وريمة وصنعاء وصعدة وحجة والمحويت وعمران، بالإضافة إلى سهل تهامة والسواحل الغربية والجنوبية والشرقية، وأجزاء من أرخبيل سقطرى والصحاري والهضاب في محافظات الجوف ومأرب وشبوة وحضرموت والمهرة.

كمية الأمطار التي شهدتها المحافظات اليمنية خلال الساعات الماضية

شهدت عدد من المحافظات اليمنية خلال الساعات الماضية هطول أمطار متفاوتة الشدة، ووفقًا لمحطات مراقبة الأحوال الجوية فقد سجلت محطة السدة في محافظة إب أعلى كمية أمطار خلال الساعات الماضية، بلغت 11.2 ملليمتر، وسجلت عتق في محافظة المهرة 9 ملليمتر، والبيضاء 6.6 ملليمتر، كما سجلت المعافر في محافظة تعز 5.4 ملليمتر.

مخاطر عدة تصاحب الحالة الماطرة وتحذيرات رسمية للمواطنين

يواجه المواطنون في عدد من المحافظات اليمنية العديد من المخاطر المترتبة عن الأمطار الغزيرة التي تشهدها معظم مناطق اليمن منذ عدة أيام، وتشمل المخاطر العواصف الرعدية التي أودت بحياة عدد من المواطنين، والسيول الجارية خصوصًا في المرتفعات الجبلية، بالإضافة إلى الانهيارات الصخرية وتدنى مستوى الرؤية الأفقية في بعض الطرق بسبب السحب المنخفضة والضباب الكثيف.

ولتفادي المخاطر المصاحبة للحالة الماطرة، يوصي مركز الأرصاد والدفاع المدني، المواطنين في المحافظات المتأثرة بالأمطار، بالابتعاد عن بطون الأودية ومناطق تجمعات المياه ومجاري السيول، وعدم استخدام الهاتف المحمول أو الجلوس في المناطق المكشوفة أثناء الصواعق الرعدية، بالإضافة إلى الحذر عند قيادة المركبات في الطرق التي يغطيها الضباب أو التي تشهد انزلاقات بسبب مياه الأمطار.