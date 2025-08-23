انت الان تتابع خبر مركز حقائق يكشف حقيقة "فساد تركي" بـ1.4 مليار دولار من نفط كردستان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وانتشرت تقارير على لسان احد نواب حزب الشعب الجمهوري المعارض لحزب اردوغان، يقول فيها ان الحكومة التركية حصلت على 2.3 مليار دولار من كردستان كرسوم لنقل النفط الخام عبر الانابيب الى ميناء جيهان، لكن لم يتم تحويل سوى 0.9 مليار دولار الى شركة بوتاش التركية الحكومية، اما الـ1.4 مليار دولار فاختفت في جزيرة جيرسي، عبر شركة مملوكة لحزب العدالة والتنمية الذي ينتمي اليه اردوغان.وردا على ذلك، قال مركز التضليل الإعلامي التركي، إن شركة الطاقة التركية مملوكة للدولة بالكامل، وتخضع للتدقيق والمراجعة في البرلمان، مما يجعل أي اختفاء للإيرادات مستحيلاً، مبينا إن الادعاءات التي تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي والتي تشير إلى أن تركيا ربحت 2.32 مليار دولار من خط الأنابيب وحولت المبلغ إلى شركة الطاقة التركية المملوكة للدولة ناقصة 1.42 مليار دولار "لا أساس لها من الصحة على الإطلاق".

وأشارت إلى أن شركة خطوط أنابيب البترول التركية المملوكة للدولة (بوتاش) حققت إيرادات بقيمة 1.48 مليار دولار من نقل النفط بين عامي 2014 و2018، وأن قرار التحكيم لم يتضمن أي إشارة إلى حصول تركيا على 2.32 مليار دولار من الإيرادات.