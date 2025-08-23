“سلمان للإغاثة” يقدم كفالات شهرية للأيتام المتأثرين بالزلزال في جندريس بسوريا

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أطلق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية يوم أمس الأول، مبادرة جديدة لدعم الأيتام المتضررين من الزلزال في منطقة جنديرس بمحافظة حلب في سوريا. وفي إطار مشروع رعاية الأيتام وتمكينهم اقتصاديًا في المناطق المنكوبة من الزلزال في شمال غرب سوريا، تم توزيع كفالات شهرية على الأطفال المستفيدين. وتبلغ قيمة الكفالة 100 دولار أمريكي لكل طفل، وتغطي تكاليفه لشهري يوليو وأغسطس 2025، بهدف تلبية احتياجاتهم الأساسية في مجالات الأمن الغذائي، الرعاية الصحية، والتعليم.

جدير بالذكر أن المشروع يستهدف دعم 1.000 طفل يتيم في بلدة جنديرس، وتمكين 400 امرأة من أمهات الأيتام اقتصاديًا من خلال تقديم منح نقدية وتدريبات مهنية تقنية تساعدهن في سوق العمل. وتأتي هذه المبادرة في إطار الجهود الإنسانية والإغاثية التي يقدمها المملكة العربية السعودية من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة لمساعدة الفئات المحتاجة والمتضررة في مختلف أنحاء العالم.

ويأتي هذا الدعم المقدم للأيتام في سوريا في سياق الجهود المستمرة لتحسين الظروف المعيشية للمحتاجين وتقديم الدعم اللازم لهم لمواجهة التحديات اليومية التي تواجههم. وتعتبر هذه المبادرة جزءًا من الجهود الشاملة التي تبذلها المملكة لمساعدة الأشخاص المحتاجين في جميع أنحاء العالم.