تبرع بالدم الآن في 185 مركزًا حول المملكة أو عبر تطبيق “صحتي” من وزارة الصحة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - وزارة الصحة تحث المواطنين على المشاركة في حملة التبرع بالدم

دعت وزارة الصحة المواطنين والمقيمين للمشاركة في حملة "سمو ولي العهد للتبرع بالدم" التي تُقام سنويًا، وذلك بهدف تعزيز التبرع الطوعي ورفع الوعي الصحي في المملكة.

تقدم الوزارة خيارين للمشاركة في حملة التبرع بالدم؛ إما بالتوجه مباشرة إلى أحد المراكز المعتمدة للتبرع بالدم في مختلف المدن والمناطق حول المملكة، أو بالحجز إلكترونيًا عبر تطبيق "صحتي" بكل يسر وسهولة.

وأكدت الوزارة أن هناك 185 مركزًا معتمدًا للتبرع بالدم يعمل بجاهزية تامة لتقديم خدمات صحية آمنة تراعي أعلى معايير الجودة، تماشيًا مع أهداف رؤية المملكة 2030 في بناء مجتمع حيوي وصحي.

تهدف الحملة أيضًا إلى تعزيز ثقافة العطاء الإنساني في المجتمع، وتشجيع الجميع على المساهمة في هذا العمل الإنساني النبيل.

للمزيد من المعلومات حول المراكز المخصصة للتبرع بالدم، يمكن الاطلاع على الرابط التالي: https://www.moh.gov.sa/eServices/interactive-maps/Documents/blood-donation-centers-map.pdf