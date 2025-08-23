بطولة ألمانيا: إنذار شديد اللهجة من بايرن لمنافسيه بسداسية أمام لايبزيغ

الرياص - اسماء السيد - ميونيخ (ألمانيا) : وجّه بايرن ميونيخ حامل اللقب إنذارا شديد اللهجة لمنافسيه على لقب الدوري الألماني لكرة القدم، بفوزه الساحق على ضيفه لايبزيغ بسداسية نظيفة الجمعة في افتتاح البطولة لموسم 2025 2026.

وفرض المهاجم الإنكليزي هاري كاين والجناح الفرنسي ميكايل أوليسيه نفسهيما نجمين بتسجيل الأول ثلاثة أهداف (64، 74 و78) والثاني هدفين (27 و42) فيما سجل الوافد الجديد الكولومبي لويس دياس هدفا سادسا (32).

وكان بايرن بدأ الموسم بالتتويج بلقب الكأس السوبر التي تحمل اسم أسطورته الراحل فرانتس بكنباور، للمرة الـ11 في تاريخه، على حساب شتوتغارت 2 1.

ودخل العملاق البافاري الموسم الجديد بعد مشاركته في مونديال الأندية بنسخته الجديدة، حيث خرج من الدور ربع النهائي على يد باريس سان جرمان الوصيف (0 2) بعد ثلاثة انتصارات وخسارة أيضا.

في المقابل، فشل لايبزيغ في تقديم نسخة مغايرة عن الموسم الماضي في أولى امتحاناته الصعبة، وذلك بعدما كان حلّ سابعا وفشل في التأهل إلى المسابقات القارية لأول مرة منذ صعوده إلى دوري الأضواء عام 2016.

ولم يكن لايبزيغ قد أعطى انطباعا جيّدا عنه في الفترة التحضيرية الأخيرة، بعدما خسر أمام أتالانتا الإيطالي ولنس الفرنسي بنتيجة واحدة (1 2) وديا.

لكن الفريق الذي يقوده أولي فيرنر تعاقد مع العديد من المواهب الشابة، بينهم الجناح البلجيكي يوان باكايوكو ومواطنه لاعب الوسط أرثر فيرميرين.

في المباراة، باشر بايرن بالتهديد وسيطر على كافة مجريات الشوط الأول الذي افتتح فيه أوليسيه التسجيل بعد هجمة منظّمة وصلت عبرها الكرة إلى الفرنسي الذي سددها من داخل المنطقة إلى يمين الحارس المجري بيتر غولاتشي (27).

وأضاف دياس المنتقل من ليفربول الإنكليزي والذي قدّم نفسه بالكأس السوبر مسجّلا في ظهوره الأول، الهدف الثاني، بعد استلامه كرة من سيرج غنابري سددها بقوة نحو المرمى، فارتطمت بالعارضة ودخلت (32).

وحسم أوليسيه الأمور باكرا بالهدف الثالث، حين لعب غنابري كرة زاحفة نحوه سددها إلى يسار الحارس (42).

وافتتح كاين، هدّاف الموسم الماضي بـ26 هدفا، عدّاده بتسجيله الرابع لفريقه إثر هجمة مرتدة وتسديدة من زاوية ضيقة بعد كرة لعبها دياس (64).

إلا أن البديل نوسا سجّل هدفا للضيوف بتسديدة فوق الحارس الدولي السابق مانويل نوير من زاوية صعبة (66)، لكن حكم الفيديو المساعد "في ايه آر" ألغاه بعد أكثر من خمس دقائق بسبب وجود تسلل (72).

وكانت هذه المباراة الأولى لنوير في موسمه الـ20 ضمن الدوري الألماني.

وفعلها كاين مرة ثانية بتسديدة زاحفة بعد استلامه كرة من دياس (74) ثم سجل الثلاثية "هاتريك" إثر انطلاقة من البديل الكوري الجنوبي كيم مين جاي وكرة تابعها الإنكليزي في المرمى (78).