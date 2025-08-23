محافظ الطائف يتوج الجواد “وقتك” بكأس إمارة منطقة مكة المكرمة نيابة عن “خالد الفيصل”

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تتوج محافظ الطائف الجواد “وقتك” بكأس إمارة منطقة مكة المكرمة

في حفل تتويج مميز ومليء بالفخر والتقدير، قام الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز، محافظ الطائف، بتتويج الجواد “وقتك” بكأس إمارة منطقة مكة المكرمة. وذلك نيابةً عن الأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة.

وقد أقيمت هذه المنافسة المميزة على ميدان الملك خالد بن عبدالعزيز في الطائف، ضمن فعاليات الحفل التاسع من موسم سباقات الطائف 2025. حيث شهد الحضور سلسلة من المنافسات المثيرة، تنوعت بين عشرة أشواط مختلفة للخيول العربية الأصيلة، بما في ذلك الشوط العاشر الذي احتضنته السباقات وجمع نخبة من أفضل الخيول في المنطقة.

بقيادة الخيال عادل الفريدي، وتحت تدريب عبدالعزيز الموسى، تألق الجواد “وقتك” وتفوق على منافسيه في سباقات الحفل، مما جعله يحقق اللقب الغالي ويتوج بكأس إمارة منطقة مكة المكرمة.

وبهذا الانتصار الكبير، يبرز تألق وقوة الجواد “وقتك” ويظهر مدى تميزه في عالم سباقات الخيول العربية، مما يجعله محط أنظار الجميع ويثبت جدارته كأحد أبرز الخيول في المنطقة.