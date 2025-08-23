سحب قرعة كأس العالم 2026 بشكل رسمي في العاصمة واشنطن في الخامس من ديسمبر

عدن - ياسمين عبدالعظيم - سحب قرعة كأس العالم 2026 في 5 ديسمبر بواشنطن

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن موعد مراسم سحب قرعة نهائيات كأس العالم 2026، حيث ستجرى في الخامس من ديسمبر المقبل في العاصمة واشنطن. وجاء هذا الإعلان خلال استقبال ترامب لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جاني إنفانتينو في البيت الأبيض.

وخلال اللقاء، أشاد ترامب بالحدث الرياضي المرتقب، معتبرًا أنه قد يكون "أكبر حدث رياضي" على الإطلاق، وهو بصدد حمل كأس العالم بيده.

تستضيف الولايات المتحدة وكندا والمكسيك نهائيات كأس العالم 2026، بمشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى. وسيتم تقسيمهم إلى 12 مجموعة، كل منها تضم 4 فرق، حيث يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني إلى دور الـ32، بالإضافة إلى أفضل 8 منتخبات تحتل المركز الثالث.

تبدأ البطولة في 11 يونيو 2026 بالمباراة الافتتاحية في مكسيكو، وتختتم في 19 يوليو بالمباراة النهائية في نيويورك. وسيقام الحدث الرياضي على 16 ملعبًا، بواقع 11 في الولايات المتحدة، 3 في المكسيك، و2 في كندا.