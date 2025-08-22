مدير “الصحة العالمية” يمدح حملة التبرع بالدم في السعودية بإشراف ولي العهد

عدن - ياسمين عبدالعظيم - مدير “الصحة العالمية” يثني على حملة التبرع بالدم في السعودية بقيادة ولي العهد

أشاد الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، بحملة التبرع بالدم التي أطلقتها المملكة العربية السعودية بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

وأعرب “غيبريسوس” عن إعجابه بهذه المبادرة الإنسانية والصحية الهامة، مشيراً إلى أهمية التبرع بالدم في إنقاذ الأرواح. وقال في تغريدة على منصة “تويتر”: “التبرع بالدم يُنقذ الأرواح. من المشجع رؤية هذه الحملة الجديدة للتبرع بالدم في السعودية بقيادة سمو ولي العهد”.

وتأتي هذه الثناءات الدولية في سياق دعم الجهود التي تبذلها المملكة لتعزيز ثقافة التبرع الطوعي بالدم، وضمان توفير الإمدادات اللازمة بشكل آمن ومستدام، وفقاً لأهداف رؤية المملكة 2030 التي تسعى لتحقيقها.

يُذكر أن هذه الحملة تأتي في إطار الجهود الوطنية لتعزيز الوعي بأهمية التبرع بالدم وتشجيع المواطنين والمقيمين على المشاركة في هذا العمل الإنساني النبيل.