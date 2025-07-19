شكرا لقرائتكم خبر عن المقابل المادى يحسم انتقال محمد إسماعيل من زد لصفوف الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

جلسة مرتقبة خلال ساعات تجمع مسئولى نادى الزمالك مع نظرائهم بنادى زد للاتفاق على انتقال محمد إسماعيل لاعب زد إلى الفريق الأبيض خلال ميركاتو الصيف، حيث وافق اللاعب وإدارة ناديه على اللعب للزمالك ويتبقى المقابل المادى.

ومن المقرر أن تشهد الجلسة الاتفاق على المقابل المادى نظير انتقال إسماعيل لصفوف الزمالك، على أن يتم الإعلان عن الصفقة بعد الاتفاق بالجلسة المرتقبة.

وتربط ناديي الزمالك وزد علاقة قوية على مستوى الإدارات، وهو ما يساهم في تيسير المفاوضات والوصول إلى اتفاق سريع يرضي الطرفين.

ووصلت الصفقة إلى مراحل متقدمة، بعد ترحيب اللاعب وناديه بالانتقال للزمالك، فى ظل المفاوضات المكثفة والجادة التي يقودها الزمالك لضم لاعب زد، ورغم دخول نادي بيراميدز على خط المفاوضات لمحاولة ضم محمد إسماعيل أيضًا، لكن المؤشرات الحالية ترجّح كفة الزمالك في إنهاء الصفقة لصالحه، فى ظل جدية التحرك الأبيض ورغبة اللاعب في ارتداء قميص القلعة البيضاء.

وأعلن الزمالك عن 4 صفقات تم ضمها للزمالك خلال الأيام الماضية وهم كل من أحمد شريف وعمرو ناصر وشيكو بانزا بالإضافة إلى المهدى سليمان.

ويتبقى الإعلان عن 4 صفقات أخرى وهم كل من الثنائى الفلسطينى آدم كايد والمغربى عبد الحميد معالى، وأحمد ربيع، ومحمد إسماعيل.

وفيما يخص صفقة أحمد ربيع لاعب البنك الأهلى فاقترب بشدة من الزمالك بعد أن شهدت الأيام الماضية التفاوض حول صفقة تبادلية، وخلال الساعات الماضية تغيب ربيع عن معسكر فريقه، وهو ما يعكس اقتراب إعلان الزمالك عن الصفقة الجديدة لينضم إلى الصفقات الرسمية التي تم الإعلان عنها.