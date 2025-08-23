تايلور سويفت تدمّر حلم ميغان ماركل بالعودة إلى الواجهة

كشفت تقارير صحفيّة بريطانيّة أنّ ميغان ماركل تشعر بالاستياء من ضعف التّفاعل مع الموسم الثّاني من برنامجها على نتفليكس “With Love, Meghan”، ويبدو أنّها تُحمّل الفنّانة تايلور سويفت جزءًا من المسؤوليّة بعد أن خطفت الأضواء عنها.

ففي الثّاني عشر من آب/أغسطس، أطلقت ميغان الإعلان التّرويجيّ لبرنامجها، على أمل أن يُشكّل “لحظة عودتها” الإعلاميّة. إلا أنّ توقيت الإعلان صادف الكشف المفاجئ لتايلور سويفت عن ألبومها الجديد “The Life of a Showgirl” خلال ظهورها في بودكاست “New Heights”، وهو ما اجتاح الإنترنت وغطّى تمامًا على أخبار ميغان.

ونقل الصّحافي روب شوتر عن مصادر مقرّبة من الدّوقة أنّها شعرت “بخيبة أمل شديدة”، معتبرة أنّ إعلان سويفت جاء “كعاصفة” أفسدت محاولتها استعادة الأضواء. وأكّدت المصادر أنّ ميغان كانت تراهن على هذا التّوقيت ليكون انطلاقة جديدة لمسيرتها الإعلاميّة.

يُذكر أنّ الموسم الأوّل من البرنامج لم يحقّق النّجاح المرجوّ وتعرّض لانتقادات حادّة اعتبرته “غير واقعيّ”، ورغم ذلك قرّرت نتفليكس الاستمرار بموسم ثانٍ يُعرض في السّادس والعشرين من آب/أغسطس، وسط آمال بأن يُحسّن من نسب المشاهدة ويُعيد الثّقة بمشروع ميغان.

في المقابل، تواصل تايلور سويفت فرض حضورها القويّ على السّاحة الفنّيّة، إذ حاز إعلان ألبومها تفاعلًا ضخمًا وطلبات مسبقة هائلة، وهذا ما يعزّز مكانتها كإحدى أبرز نجمات الموسيقى عالميًّا، فيما تجد ميغان نفسها أمام تحدٍّ صعب لاستعادة مكانتها الإعلاميّة.