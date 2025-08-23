من المسرح الكوميديّ إلى هوليوود.. السّرّ وراء ثروة إدي ميرفي الخياليّة

يُعدّ النّجم الأميركيّ إدي ميرفي واحدًا من أبرز الممثّلين والكوميديّين في هوليوود، ليس فقط بفضل موهبته، بل أيضًا بفضل الثّروة الضّخمة التي جمعها على مدار مسيرته الممتدّة لأكثر من أربعة عقود. ووفقًا لموقع Celebrity Net Worth، تُقدّر ثروة ميرفي في عام ٢٠٢٥ بحوالي مئتين مليون دولار، وهذا ما يجعله من بين أكثر النّجوم ثراءً في صيافة التّرفيه.

بدأ ميرفي مشواره الفنّيّ في عمر الـتّسعة عشر عامًا عبر برنامج Saturday Night Live، إذ ساهمت شخصيّاته الكوميديّة في إنقاذ البرنامج من التّراجع. ورغم أنّه كان يتقاضى ٤٥٠٠ دولار فقط عن كلّ حلقة في بداياته، ارتفعت شهرته بسرعة لينتقل إلى السّينما، إذ تصدّر في الثّمانينات أفلامًا ناجحة مثل 48 Hrs. وTrading Places وBeverly Hills Cop. في ذروة مسيرته، كان أجره يصل إلى عشرين مليون دولار عن الفيلم الواحد، فيما تجاوزت إيرادات أفلامه عالميًّا سبعة مليارات دولار، ليحتلّ المرتبة السّادسة بين أنجح الممثّلين الأميركيّين على شبّاك التّذاكر.

ولم تقتصر ثروة ميرفي على السّينما فحسب، فقد وقّع عام ٢٠١٩ صفقة ضخمة مع نتفليكس بلغت قيمتها سبعين مليون دولار لتقديم عروض كوميديّة خاصّة، كما استفاد من عائدات عرض أعماله على المنصّات، لترتفع أرباحه الإجماليّة إلى نحو ٣٠٠ مليون دولار. كذلك، حقّق من أداء صوت شخصيّة “الحمار” في سلسلة Shrek حوالي عشرين مليون دولار إضافيّة.

ويمتلك ميرفي استثمارات كبيرة في العقارات، منها قصر بقيمة عشرين مليون دولار في بيفرلي هيلز، إلى جانب عدّة ممتلكات في نيويورك ونيوجيرسي، إضافة إلى جزيرة خاصّة في جزر البهاماس تقدّر قيمتها بـخمسة عشر مليون دولار. وعلى الصّعيد الفنّيّ، حاز ميرفي عدّة جوائز مرموقة مثل غولدن غلوب وغرامي وإيمي، إلى جانب ترشيح لجائزة الأوسكار عن دوره في Dreamgirls. كما حاز عام ٢٠٢٣ جائزة Cecil B. DeMille تكريمًا لمسيرته الحافلة.

مؤخّرًا، عاد ميرفي ليمثّل شخصيّته الشّهيرة أكسل فولي في فيلم Beverly Hills Cop: Axel F على نتفليكس، مع مشاريع جديدة في الطّريق، منها إعادة إحياء سلسلة Pink Panther وتعاونات مقبلة مع Amazon Studios. وهكذا، يُثبت إدي ميرفي أنّ ثروته لم تأتِ صدفة، بل نتيجة ذكاء فنّيّ واستثماري جعله واحدًا من أغنى نجوم الكوميديا وأهمّها في العالم.