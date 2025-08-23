بطل مسلسل “المتوحّش” متّهم بالتحرش… ماذا حصل؟

كشفت الممثّلة التّركيّة دوغا لارا، عن تعرّضها للتّحرّش اللفظي والكتابي من قبل زميلها الممثل تايناتش إيدان (بطل مسلسل المتوحش)، خلال تصوير مسلسل “الياقة المغبرّة”.

دوغا نشرت رسائله عبر “إنستغرام “، موضحةً انّها كانت تبلغ من العمر واحدًا وعشرين عامًا حينها، بينما كان هو في السّادسة والأربعين من عمره، مؤكّدة أنّه استمرّ في مضايقتها رغم أنّها كانت تحترمه وتناديه “شقيقي”.

لارا أشارت إلى أنّها أبلغت شركة الإنتاج بالتّحرّش وتلقت وعودًا بعدم التّعاون معه مجدّدًا، لكنّها صُدمت لاحقًا حين تعاقدت الشّركة نفسها معه في مسلسل جديد بعنوان “أنا أؤمن”.

وتضمّنت تصريحاتها رسائل خاصّة أرسلها لها إيدان عبر “إنستغرام”، يصفها فيها بـ”أجمل امرأة في العالم” ويطلب صورًا منها، رغم رفضها المتكرّر لهذه المضايقات.

الواقعة أثارت ردود فعل واسعة على مواقع التّواصل الاجتماعيّ، إذ انقسم الجمهور بين من دعم لارا واعتبرها شجاعة لفضح التّحرّش ومن شكّك في توقيت تصريحاتها واعتبرها “ترويجًا لعمل جديد”.

في المقابل، أبدى كثيرون استغرابهم من تصرّفاته وأكّدوا على ضرورة معاقبته بالقانون ليكون عبرةً لغيره.

كما عبّرت ممثّلات آخريات عن تضامنهنّ مع لارا، إذ قامت الممثّلة روجين أردين بتحذير إيدان عبر “إنستغرام”، كما ألغت سيراي أوزكان متابعته تضامنًا مع زميلتهنّ.

فهل ستتحرّك الجهات المعنية لمعاقبة تايناتش إيدان على ما وُجه إليه من اتّهامات صادمة، أم أنّ الحادثة ستمرّ مرور الكرام كما حدث في قضايا مشابهة داخل وخارج الوسط الفنّيّ؟