باقة من عطور الفانيليا: دفء الخريف وأناقة الانتقال الموسمي

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 23 أغسطس 2025 11:08 صباحاً - عندما تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض وتتحول الطبيعة من ألوان الصيف الزاهية إلى دفء الخريف الهادئ، تصبح العطور التي تحتوي على نوتات الفانيليا الخيار الأمثل لهذه المرحلة الانتقالية. عطر الفانيليا يتميز بقدرته على المزج بين الدفء والراحة؛ ما يجعله مثالياً لاحتضان أجواء الخريف وإضفاء لمسة أنيقة على الإطلالة اليومية.

تتميز عطور الفانيليا في هذا الموسم بتركيباتها الفريدة التي تجمع بين الحسية والرقي، حيث تمتزج نوتات الفانيليا الكريمية مع لمحات من الزهور، التوابل، الأخشاب، وأحياناً حتى النفحات البحرية؛ ما يخلق توازناً مثالياً بين الانتعاش والدفء.

إليكِ أبرز العطور التي تقدم الفانيليا بوجه جديد ومميز لهذا الموسم.

عطر Aqua Allegoria Forte Bosca Vanilla من غيرلان Guerlain

عطر Aqua Allegoria Forte Bosca Vanilla Eau de Parfum من غيرلان Guerlain



يمثل هذا العطر من غيرلان Guerlain لقاءً بين الفانيليا الدافئة وأخشاب البحر المالحة، مع لمسة من زهرة الخلود التي تضيف إشراقة شمسية للعطر.

تنتمي هذه التركيبة إلى مجموعة Aqua Allegoria Forte المكثفة، التي تأخذك في رحلة دافئة وعاطفية عبر جمال الطبيعة تحت أشعة الشمس الذهبية.

تتميز الفانيليا المستخدمة في هذا العطر بأنها مستخلصة عضوياً، بنفحاتها الخشبية الناعمة، وتدعمها نوتة الأخشاب البحرية المالحة، في حين تُضيف زهرة الخلود بُعداً عطرياً غنياً ومشرقاً.

عطر Vanilla (Censored) Eau de Parfum من توم فورد Tom Ford

عطر Vanilla (Censored) Eau de Parfum من توم فورد Tom Ford



في هذا العطر من توم فورد Tom Ford، تلعب الفانيليا دوراً غير تقليدي؛ إذ تقدم بتركيبة غامضة وجذابة بعيدة كل البعد عن البراءة.

تمزج هذه التركيبة بين فانيليا الهند المركزة وخلاصة الفانيليا المطلقة مع خلاصة خشب الصندل؛ ما يخلق عبيراً عنبرياً مثيراً وآسراً.

العطر يتألق بنفحات من زهور غامضة ولوز مر، في حين يضفي جزيء ultravanil™ لمسة استثنائية ترفع من سحر الفانيليا إلى أعلى المستويات.

عطر Gold Collection Splendid Vanilla Eau de Parfum من روبيرتو كافاللي Roberto Cavalli

عطر Gold Collection Splendid Vanilla Eau de Parfum من روبيرتو كافاللي Roberto Cavalli



ضمن مجموعة Gold Collection الفاخرة من روبرتو كافالي Roberto Cavalli، يبرز عطر Splendid Vanilla بوصفه نموذجاً للرومانسية والطاقة المشرقة.

يفتتح العطر بنفحات من الفلفل الأسود والورد، يليها قلب ناعم من زهرة الماغنوليا والبابيروس، وتنتهي القاعدة بنفحات دافئة من الباتشولي، خشب الأرز والفانيليا الكريمية.

تركيبة تجمع بين الفخامة الإيطالية والتوازن بين الزهور والتوابل والأخشاب؛ لتعكس أناقةالمرأة القوية والرقيقة في آنٍ معاً.

عطر Utopia Vanilla Coco 21 Eau de Parfum Intense من كايالي Kayali

عطر Utopia Vanilla Coco 21 Eau de Parfum Intense من كايالي Kayali



هذا العطر من كايالي Kayali يأخذك في رحلة خيالية إلى عالم من الأحلام، حيث تمتزج نوتات جوز الهند بالحليب مع خشب الصندل الكريمي وزهور بيضاء ناعمة، وتُغلف كلها بطبقة من فانيليا بوربون الدافئة.

يُعطيك هذا العطر الإحساس بالتحرر والانفصال عن الواقع، وكأنك تطفو في عالمك المثالي. إنه مثالي للصيف وأواخره، حيث لا تزال الروح تبحث عن دفء الشمس، لكن بتدرجات أهدأ ومريحة أكثر.

عطر Vanilla Vibes من جولييت هاذ إيه غان Juliette Has a Gun

عطر Vanilla Vibes من جولييت هاذ إيه غان Juliette Has a Gun



يقدم هذا العطر مزيجاً فريداً من التناقضات: الفانيليا الدافئة الطبيعية ممزوجة مع نوتة ملحية منعشة تُشعرك وكأنها تنقل الفانيليا إلى بُعْدٍ جديد.

عطر Vanilla Vibes لا يتبع النمط التقليدي الحلو أو السكَّري للفانيليا، بل يُعيد تقديمها بنكهة هوائية منعشة. نجح Romano Ricci في خلق تركيبة تجمع بين حلاوة الفانيليا ومعدنية الملح البحري، ليولد عطراً مريحاً ومنعشاً في آنٍ معاً، يعكس أنوثة حسية وقوية.