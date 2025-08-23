أغرب نصائح جداتنا للحامل.. بدءاً من عدم الاستحمام حتى تجنب رؤية الببغاوات! 

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 23 أغسطس 2025 09:58 صباحاً - رؤية بطن الحامل المتنامية تُبرز أفضل ما في الأشخاص من حولكِ، مع أن هذا قد يتضمن أحياناً نصائح غير مرغوب فيها، مع حُسن نية بالطبع. مما يجب تجنبه من طعام، وما يجب ارتداؤه، وحتى ما يجب النظر إليه، لدى كل أم وجدة وجيرانها نصائح حسنة النية -وإن كانت غريبة أحياناً- ليشاركوها إياها. إليكم بعض النصائح الشائعة والغريبة أثناء الحمل:

نصيحة غريبة من الجدة:

هل تعلمين أنه لا ينبغي للمرأة الحامل أن تستحم!!

جدتي لم تكن تقصد بـ"الحمام" الاستحمام، بل تقصد به النقع في حوض الاستحمام. وهو برأيي أمر مرجح إذا كنت على وشك الولادة وتمزقت أغشيتك، أو كنتِ تأخذين حماماً ساخناً جداً، فإن الحمامات يمكن أن تكون طريقة رائعة للاسترخاء، بل وتخفف الألم في المراحل الأولى من المخاض. صحيح أنه من الأفضل تجنب أحواض الاستحمام الساخنة، والجاكوزي الساخن، وغرف البخار، والساونا أثناء الحمل، لأنها تزيد من احتمالية ارتفاع درجة الحرارة، والجفاف، والدوار. ومع الشعور بالدفء الزائد، سترغبين أكثر في شرب مشروب بارد بدلاً من حمام ساخن.

نصيحة غريبة من الجدة:

لا ينبغي لك ممارسة أي نشاط أثناء الحمل

هذه النصيحة بعدم ممارسة الرياضة للنساء الحوامل كانت تقولها جدتي بنوايا حسنة، ولكن يجب أيضاً أن تُخفف من حدتها. من المُسلّم به عموماً أن ممارسة التمارين الخفيفة إلى المتوسطة لمدة 30 إلى 60 دقيقة يومياً، ثلاث إلى أربع مرات أسبوعياً، مفيدة في جميع مراحل الحمل، شريطة عدم وجود أي مضاعفات، قد يشمل ذلك السباحة والمشي واليوغا أو البيلاتس. بالنسبة لمُحبات الصالات الرياضية، غالباً لا يوجد سبب يمنعكِ من مواصلة روتينكِ المعتاد، مع بعض التعديلات؛ مثل تجنب رفع الأوزان الثقيلة، أو الاستلقاء على الظهر بعد الأسبوع العشرين.

في حين أن العديد من الأمور أثناء الحمل تُعتبر غير مرغوب فيها؛ مثل التدخين واللحوم غير المطهوة جيداً، وربما التدلي من الثريا الكريستالية رأساً على عقب، فإن التمارين الرياضية المعتدلة ليست من هذه الأمور بالتأكيد.

نصيحة غريبة من الجدة:

لا تسمحي للأطباء بكسر مائك، ودعيه ينكسر بشكل طبيعي

هل ستسمحين لهم بكسر مائك؟ لقد انكسر ماء الحمل بشكل طبيعي وأنا ألد أمك، هذا أمر صادم بشكل خاص؛ نظراً لأن نحو 10% فقط من الأمهات اللواتي يلدن؛ يحدث لهن تمزق المياه قبل بدء المخاض.

بالنسبة لمعظم الآباء والأمهات، ينفجر ماء الولادة بعد بدء المخاض. هذا التعليق ليس غريباً فحسب، بل يُحوّل تجربة الولادة إلى تجربة ولادة شخصية للجدة، مُتجاهلاً ما تواجهه الأم الحامل حالياً.

نصيحة غريبة من الجدة:

لا تتناولي الفيتامينات المتعددة أثناء الحمل فهذا يعني أنك ستنجبين طفلاً كبيراً، وبالتالي ولادة أكثر صعوبة!

الحمل هو بداية رحلة اتخاذ القرارات التي تُفيد طفلكِ على أكمل وجه. مع أن تناول مكملات الحمل اليومية يُقلل من احتمالية إنجاب طفل ناقص الوزن، إلا أن هذا لا يعني بالضرورة أن طفلكِ سيكون ضخماً أو زائد الوزن. يُعتقد أن الأطفال الذين يولدون بوزن منخفض أكثر عرضة للإصابة باليرقان ومشاكل التنفس، وقد يكونون أكثر عرضة للإصابة بأمراض مزمنة في مراحل لاحقة من حياتهم.

بشكل عام، تُعدّ المكملات الغذائية أثناء الحمل خياراً رائعاً إذا كنتِ نباتية أو نباتية صرفة أو تتبعين نظاماً غذائياً خاصاً (وهو أمر غير مستحسن أثناء الحمل على أي حال). ولكن إذا كنتِ تتناولين طعاماً صحياً وبكميات معتدلة، يُنصح بتناول الفيتامينات المتعددة للحمل، ولكنها ليست إلزامية. طالما أنكِ تحصلين على كمية كافية من الحديد والكالسيوم وحمض الفوليك، ستكونين في طريقكِ لإنجاب طفل سليم.

نصيحة غريبة من الجدة:

إذا كنت تريدين طفلاً عادلاً، فتناولي الكثير من الأطعمة "البيضاء"

هذه القصة أقرب إلى خرافات قديمة منها إلى حقيقة علمية؛ لون بشرة طفلكِ مرتبطٌ بالجينات أكثر بكثير من تناولكِ بانتظام مكعبات التوفو، وشربكِ كميات وفيرة من حليب الصويا، طوال فترة حملكِ.

نصيحة غريبة من الجدة:

عليك الاستمرار في الأكل، وجمع قوتك (مباشرة بعد التقيؤ)

هذه النصيحة كانت تغيظني؛ لأن محاولة إجبار شخص ما على تناول الطعام بعد تقيؤه أمرٌ صادم. فالغثيان أثناء الحمل، المعروف أيضاً باسم "غثيان الصباح"، على الرغم من أنه قد يحدث في أي وقت من اليوم، فإنه أمر شائع جداً بين النساء الحوامل. عادةً ما يبدأ في الأسابيع الأولى من الحمل ويزول بحلول الأسبوع السادس عشر من الحمل إلى الثامن عشر. هناك عدة عوامل يعتقد أنها تُسهم في حدوث الغثيان، بما في ذلك التغيرات الهرمونية، وزيادة حساسية الحواس، والتغيرات في الجهاز الهضمي، والعوامل النفسية. وبالنسبة لي، فقد استمر طوال الشهور التسعة، والنصيحة تتجاهل ما يُريح الأم الحامل. إذا كنتِ الجدة التي تُخزّنين الطعام في حقيبتها، تحسباً لاحتياج حفيدتها الحامل إلى القوة، فتأكدي من استعدادها لتناوله.

نصيحة غريبة من الجدة:

تجنبي تناول الأناناس لأنه قد يسبب الإجهاض ويحفز الولادة

يحتوي الأناناس على إنزيم البروميلين، الموجود بشكل أساسي في ساق الثمرة. يُستخدم البروميلين غالباً لتطرية اللحوم، ويُعتقد أن له تأثيراً مشابهاً في تليين عنق الرحم، على الرغم من عدم وجود أدلة علمية كافية تدعم ذلك. ومثل العديد من الخرافات الأخرى، قد يكون هناك قدر ضئيل من الحقيقة في هذا، مع أنه قد أُشير إلى أنه يجب تناول عدة حبات أناناس للشعور بأي تأثير، والذي قد يسبقه عسر هضم وآلام في البطن أثناء الحمل، ناهيك عن حكة شديدة في اللسان!

نصيحة غريبة من الجدة

إياكِ أن تستخدمي التخدير فوق الجافية أثناء ولادتك!

طوال أشهر الحمل، وأنا أسمع هذه النصيحة من جدتي، وقد صورت لي التخدير على أنه أمر مخجل، وربما مهين، لأنه من الأفضل أن تشعر الأم بالألم، كي تكتمل الأمومة، حاول من حولي إقناعي بأن الجدة تقصد المساعدة، لكن تجربة الولادة تجربة شخصية إلى حد كبير، والأدوية التي تختار المرأة تناولها أو الامتناع عنها هي خيارها. يصف بعض الأجداد التخدير فوق الجافية بأنه خطير، بينما في الواقع، هذه الأدوية آمنة تماماً عند إعطائها في المستشفى من قبل متخصصين.

نصيحة غريبة من الجدة:

تجنبي الكرز، ولا تحضري الألعاب الرياضية!

نصحتني جدتي بأن أتحاشى أن يرمي أحد عليَّ الكرز، تزعم أن رمي "الكرز أو الفراولة" على وجه امرأة حامل سيترك علامات على جسم الطفل. لذا، لا عليَّ أن أعرّض نفسي لهذا الموقف.

أما عن الامتناع عن حضور الأحداث الرياضية، وهو الغريب، فقالت: "قد تكون مشاهدة الأحداث الرياضية مثيرة للغاية بالنسبة للمرأة الحامل، وذلك وفقاً لدليل نصائح الحمل من أربعينيات القرن العشرين".

نصيحة غريبة من الجدة

لا تقصي شعرك

هناك خرافة قديمة رائعة، لا تزال مستمرة حتى يومنا هذا، مفادها أن قص الشعر أثناء الحمل أمرٌ محظور. السبب الدقيق غير واضح تماماً، لكن جدتي قالت: "إن قص الشعر أثناء الحمل قد يجعله أكثر جفافاً، أو أن زيارة الصالون قد تؤذي طفلكِ بطريقة ما. أما آخرون، أقرب إلى الهدف الأصلي من الخرافة، فيزعمون أنكِ تقصين قوة حياتكِ. هذا صحيح، على طريقة شمشون ودليلة.

عندما تكون المرأة حاملاً، غالباً ما يصبح شعرها أكثر لمعاناً، وينمو أسرع، ويكون عادةً رائعاً كمنتجات الشامبو (قبل أن يتساقط بالكامل عندما يبلغ الطفل نحو ثلاثة إلى أربعة أشهر). يعود ذلك إلى الهرمونات التي ينتجها جسم الحامل، والتي تُبطئ أيضاً تساقط الشعر، كما يتوافق مع فكرة أن الشعر قوة الحياة، لذا فإن قصه قد يضر بالطفل. من الواضح أنه لا توجد صلة حقيقية بين الأمرين، لكنها مجرد خرافة قديمة عالقة في الأذهان.

نصيحة غريبة من الجدة

لا تنظري إلى القرود والببغاوات!

أو حتى الببغاوات! كان هناك اعتقاد سائد منذ العصور القديمة بأن ما تراه المرأة الحامل سينعكس بطريقة ما على طفلها. وحجة جدتي، التي نصحتني بهذه الخرافة، أنه في عام 1858، كتبت الأرشيدوقة صوفيا، حماة الإمبراطورة إليزابيث النمساوية، إلى ابنها الإمبراطور فرانز جوزيف؛ لتحذيره من حب زوجته الحامل للحيوانات: "لا أعتقد أن سيسي يجب أن تقضي كل هذا الوقت مع ببغاواتها، لأن المرأة إذا كانت تنظر دائماً إلى الحيوانات، خاصةً في الأشهر الأولى من الحمل، فقد ينمو الطفل ليصبح شبيهاً بها".

نصيحة غريبة من الجدة

استخدمي هذه العلاجات المنزلية لتجنب الولادة الصعبة!

غالباً ما كانت الولادة "الصعبة" ولادة قاتلة حتى القرنين التاسع عشر والعشرين، ولا تزال كذلك في بعض أنحاء العالم. لمساعدة النساء على المضي قدماً قبل ظهور الولادة القيصرية، والتخدير فوق الجافية، والشفط، أو حتى الملقط، والكلوروفورم، والأطباء الذين يغسلون أيديهم، كان لدى القابلات عدد من الحيل، التي تؤيدها جدتي بثقة، أنه يجب إعطاء المرأة التي تعاني من مخاض صعب أو غير متقدم حماماً عشبياً، و"تُدهن جوانبها وبطنها ووركيها ومهبلها بزيت البنفسج أو زيت الورد"، وتُفرك بقوة، يجب تشجيعها على العطس، عادةً مع وضع الفلفل بحكمة، أو اصطحابها في نزهة بطيئة عبر المنزل (هذا مفيد بالفعل). إذا لم يساعد ذلك، فهناك دائماً الطريقة القديمة الجيدة لربط جلد الثعبان حول وركيها أو تناول بعض الزبدة المحفور عليها كلمات خاصة؛ تساعد على الإنجاب. من الواضح أن الولادة في العصور الوسطى كانت مغامرةً مريعة.

