تابع الان خبر عقد الاجتماع الأول للأمانة العامة لمجلس التنسيق الأعلى السعودي المصري بالرياض حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - عُقد اليوم في العاصمة الرياض الاجتماع الأول للأمانة العامة لمجلس التنسيق الأعلى السعودي المصري، برئاسة معالي المستشار بالديوان الملكي وأمين عام المجلس من الجانب السعودي الأستاذ محمد بن مزيد التويجري، ومعالي نائب رئيس مجلس الوزراء المصري للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، الفريق كامل الوزير، أمين عام المجلس من الجانب المصري.

وفي مستهل الاجتماع، رحّب التويجري بالوزير كامل الوزير والوفد المرافق له، متمنيًا لهم إقامة طيبة في المملكة العربية السعودية. وجرى خلال اللقاء مناقشة الرؤى المشتركة للعلاقة الاستراتيجية بين البلدين وسبل تطويرها، إضافة إلى استعراض خطط العمل للتحضير للدورة القادمة لمجلس التنسيق الأعلى برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله –، وفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.

وأكد أمناء المجلس حرصهم على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين بما يتوافق مع تطلعات قيادتيهما وشعبيهما، مشددين على أن المجلس يمثل المنصة الرئيسة لتنسيق الأعمال المشتركة في كافة المجالات.

وحضر الاجتماع من الجانب السعودي، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر صالح بن عيد الحصيني، ومساعد أمين عام المجلس المهندس فهد بن سعيد الحارثي.