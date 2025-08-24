انت الان تتابع خبر تعرف على مواصفات آيفون القابل للطي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وسيكون الهاتف قابل للفتح على شكل كتاب، مثل العديد من هواتف أندرويد القابلة للطي، وسيضم أربع كاميرات: واحدة بالشاشة الأمامية وأخرى في الشاشة الداخلية واثنتان على الجهة الخلفية.

وستزود "أبل" الهاتف بميزة "Touch ID" للتحقق البيومتري، وسيعتمد الجهاز على مودم خلوي من تصنيع "أبل" للاتصال، بحسب ما نقله تقرير لموقع "9TO5Mac" عن النشرة البريدية لوكالة بلومبرغ.

وسيدعم وجود أربع كاميرات الشكل متعدد الوظائف للهاتف القابل للطي، حيث يمكن استخدامه مثل أي هاتف آيفون عادي عند طيه، مع شاشة لمس خارجية بحجم يتراوح بين 5 و6 بوصات.

ويمكن استخدام الكاميرا الخلفية الرئيسية عالية الدقة لالتقاط أفضل الصور، أما الكاميرا الخلفية الثانية فستُخصص إما للتصوير بزاوية فائقة الاتساع أو التصوير عن بُعد (تلي فوتو)، حيث لم يتضح الأمر حتى الآن.

وعند فتح الهاتف ستكون الشاشة الداخلية الكبيرة بقياس 8 بوصات، وستعمل العدسة الرابعة ككاميرا سيلفي نشطة.

وقد يبدو استخدام "Touch ID" في هاتف آيفون من الفئة الأعلى غريبًا للوهلة الأولى، نظرًا لأن جميع هواتف آيفون الأخرى قد انتقلت إلى التحقق عبر "Face ID".

لكن يمكن تفسير السبب بأن الهاتف القابل للطي يتطلب مواصفات نحافة صارمة، حيث سيبلغ سُمكه، وفقًا لما قاله المحلل مينغ تشي كو سابقًا، حوالي 9.5 ملم عند طيه، لذا فإن سمك كل نصف من آيفون القابل للطي أقل من 5 ملم، وهو أنحف من أي هاتف آيفون سابق حتى الآن.

لذلك فلن يتناسب نظام كاميرا "TrueDepth" المعقد المطلوب لميزة "Face ID" مع هذا الهيكل النحيف. ولأجل هذا، ستستخدم "أبل" مستشعر بصمة الإصبع لـ"Touch ID" في الزر الجانبي بدلًا من ذلك لتسهيل المصادقة وفتح الجهاز.

وستزود "أبل" آيفون القابل للطي بمودم "C2" الذي ستطلقه العام المقبل ويدعم سرعات أعلى من الجيل الحالي "C1". ولن يحتوى آيفون القابل للطي -وآيفون 17 إير فائق النحافة- على مدخل لبطاقة "SIM".

وباعتباره أول جهاز قابل للطي من "أبل"، سيحظى هذا الطراز بشعبية كبيرة بلا شك. ومع ذلك، تعتمد شعبيته على السعر. ويصل سعر هواتف أندرويد القابلة للطي عالية المواصفات إلى 1,800 دولار ومن غير المتوقع أن يكون سعر آيفون القابل للطي أقل من ذلك.

وستقدم "أبل" في أول جيل من هاتفها القابل للطي خيري ألوان فقط للجهاز هما الأسود والأبيض.

وسيبدأ الموردون في زيادة الإنتاج مطلع العام المقبل لإطلاقه في الخريف.

