تكنولوجيا: أبل قد تطلق ماك بوك أرخص قريبًا.. لكن الانتظار ليس الخيار الأفضل

أفاد المحلل Ming-Chi Kuo مؤخرًا أن أبل تعمل على إصدار ماك بوك جديد بأسعار أقل من MacBook Air، مزود بشريحة A18 Pro نفسها الموجودة في iPhone 16 Pro و16 Pro Max.

ويشير التسريب إلى أن الجهاز سيأتي بشاشة 13 بوصة وأربعة ألوان مثل iPad الأساسي: الأزرق، الأصفر، الوردي، والفضي، مع بدء الإنتاج في الربع الرابع من هذا العام أو الربع الأول من 2026.

يتوقع أن يبدأ سعر هذا الماك بوك الجديد عند حوالي 699 دولارًا، مع بعض التخفيضات المحتملة مثل تقليل الذاكرة إلى 8 جيجابايت، وحذف بعض الميزات مثل Touch ID، ومنافذ USB-C إضافية، وكاميرا Center Stage، وسعة البطارية.

ومع ذلك، إذا وصل السعر إلى 799 دولارًا مع هذه التخفيضات، فقد لا يكون صفقة جذابة مقارنةً بعروض ماك بوك Air الحالية، التي غالبًا ما تُباع بخصومات تصل إلى 200 دولار، مما يجعلها تأتي بذاكرة 16 جيجابايت وتصميم أكثر تميزًا.

بالتالي، رغم أن إصدار ماك بوك أرخص يبدو جذابًا، إلا أن الانتظار له قد لا يكون مفيدًا، خصوصًا مع العروض المتوفرة حاليًا على اجهزة MacBook Air.

