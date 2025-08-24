اخبار السعوديه

تنظيم حركة المرور في شقراء بمناسبة بدء العام الدراسي

0 نشر
0 تبليغ

تنظيم حركة المرور في شقراء بمناسبة بدء العام الدراسي

عدن - ياسمين عبدالعظيم - بدأت بلدية شقراء خطة مرورية جديدة لتنظيم حركة المرور مع بداية العام الدراسي الجديد. تهدف هذه الخطة إلى تحسين سلامة الطلاب والمواطنين وتسهيل حركة السير في المنطقة.

تشمل الخطة تحديد مناطق الانتظار الآمنة للحافلات المدرسية وتعزيز إجراءات السلامة المرورية في المدارس. كما تشمل توجيهات لتقليل الازدحام والازدحام في الشوارع المحيطة بالمدارس.

وأكدت البلدية على أهمية التعاون من قبل جميع الأفراد في المنطقة لضمان تنفيذ هذه الخطة بنجاح. وأشارت إلى أن الهدف الرئيسي من هذه الجهود هو حماية سلامة الجميع وتوفير بيئة آمنة للتنقل.

من جانبهم، رحب الأهالي بالمبادرة وأعربوا عن تفاؤلهم بتحسن الوضع المروري في المنطقة مع تطبيق هذه الخطة. وأكدوا على أهمية الالتزام بقوانين المرور وتوجيهات البلدية لضمان سلامة الجميع.

تأتي هذه الخطة في إطار جهود البلدية المستمرة لتحسين جودة الحياة وضمان سلامة جميع سكان المنطقة. ومن المتوقع أن تحقق هذه الجهود نتائج إيجابية في تنظيم حركة المرور وتحسين السلامة العامة في شقراء.

آية عبد الرحمن

آية عبد الرحمن

كاتبة محتوى في موقع الخليج 365، أهوى الكتابة في كافة المجالات الإخبارية المصرية والعربية والتريندات وغيرها، أسعى لتقديم المعلومات بشفافية تامة لتصل بوضوح إلى الباحثين عنها

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا