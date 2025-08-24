شكرا لقرائتكم خبر عن محلل عسكري يفاجئ الجميع ويكشف عن أسباب عدم استهداف إسرائيل لقيادات مليشيا الحوثي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال المحلل العسكري العميد ياسر صالح إن عدم استهداف إسرائيل لقيادات مليشيا الحوثي داخل اليمن، كما تفعل مع قادة حزب الله في لبنان والحرس الثوري الإيراني، يعود إلى عدة اعتبارات سياسية وعسكرية وأمنية.



وأوضح العميد صالح أن "الوجود الجغرافي لقيادات الحوثيين داخل اليمن، وتحديداً في مناطق تخضع لسيطرة مشددة من الجماعة، يجعل من الصعب تنفيذ عمليات دقيقة دون تنسيق ميداني أو معلومات استخباراتية عميقة على الأرض، وهو ما تفتقر إليه إسرائيل حالياً في اليمن مقارنة بجبهات أخرى مثل لبنان وسوريا".



وأضاف أن "البيئة اليمنية تختلف تماماً عن الساحات التي تنشط فيها إسرائيل استخباراتياً، مثل لبنان وسوريا، حيث تتمتع بهوامش من التحرك والتغلغل عبر عملاء محليين أو دعم مباشر من حلفاء غربيين، وهو أمر غير متوفر في الساحة اليمنية المعقدة".



وأشار العميد صالح إلى أن إسرائيل قد تفضل في المرحلة الحالية استنزاف الحوثيين عبر الضربات البحرية والجوية على قواعد الإطلاق ومخازن السلاح، دون الدخول في مواجهة مباشرة باستهداف القيادات، تفادياً لتوسيع دائرة التصعيد أو فتح جبهة أمنية جديدة قد تستغلها إيران لتبرير تصعيد إقليمي أوسع.



وختم بالقول إن "القرار الإسرائيلي بشأن استهداف القيادات الحوثية ليس مرتبطاً بالقدرة فقط، بل مرتبط أيضاً بالحسابات السياسية والتوقيت المناسب، الذي قد يتغير إذا تصاعد التهديد الحوثي أو تطورت أدوات الردع الإسرائيلي في المنطقة".