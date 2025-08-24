“جمعية القلب السعودية” تطلق شراكة رقمية مع منصة “أناة” لتعزيز التمريض وتوثيق الشهادات

عدن - ياسمين عبدالعظيم - في خطوة استراتيجية تعكس مستقبل التحول الرقمي في القطاع الصحي بالمملكة، أطلقت جمعية القلب السعودية بالتعاون مع منصة “أناة” مبادرة جديدة تهدف إلى تمكين الممارسين الصحيين وتوثيق الشهادات المعتمدة عبر منصة رقمية آمنة وموثوقة.

تم الإعلان عن هذه الشراكة الرقمية الهامة خلال لقاء خاص حضره نخبة من القيادات الصحية والإعلاميين، بقيادة البروفيسور د. وليد الحبيب، رئيس جمعية القلب السعودية، ود. أحمد العنزي، مدير منصة “أناة”.

وأكد د. وليد الحبيب أن هذه المبادرة تعتبر خطوة مهمة في دعم الممارسين الصحيين وتسهيل إجراءاتهم المهنية، من خلال توحيد البيانات والتحقق السريع من الشهادات المعتمدة.

وأضاف أن هذه الخطوة ستساهم في رفع كفاءة الكوادر الطبية، وتعزيز تجربة الممارس الصحي، وتحسين جودة الرعاية الصحية في المملكة. من جهته، أشار د. أحمد العنزي إلى أن المنصة تهدف إلى أن تكون مرجعًا وطنيًا موحدًا للممارسين الصحيين.

وختمت الجمعية ومنصة “أناة” اللقاء بدعوة مفتوحة لجميع الممارسين الصحيين للاستفادة من الخدمة وتحديث بياناتهم المهنية، مؤكدة أن هذه الخطوة هي البداية لمشاريع رقمية مستقبلية تعزز جودة التدريب وكفاءة الرعاية الصحية في المملكة.