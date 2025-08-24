إعلان المجاعة في غزة جريمة حرب تستنكرها منظمة التعاون الإسلامي

عدن - ياسمين عبدالعظيم - منظمة التعاون الإسلامي تحمل إسرائيل مسؤولية انتشار المجاعة في غزة

أكدت منظمة التعاون الإسلامي ضرورة تعامل المجتمع الدولي بمسؤولية عالية إزاء ما ورد في التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي الذي تدعمه الأمم المتحدة، بشأن انتشار المجاعة في قطاع غزة.

المنظمة تحملت المسؤولية الكاملة لإسرائيل قوة الاحتلال عن هذه الجريمة وتداعياتها، مؤكدة أن إعلان المجاعة يستدعي تحركًا دوليًا عاجلاً لضمان وصول المساعدات الإنسانية بدون عوائق لإنقاذ حياة المدنيين في غزة.

وشددت المنظمة على ضرورة إحالة ملف جرائم الحصار والتجويع المتعمد في غزة إلى المحكمة الجنائية الدولية، داعية جميع دول العالم لاتخاذ إجراءات فاعلة ضد إسرائيل، بما في ذلك فرض عقوبات وحظر توريد الأسلحة.

وجددت المطالبة بوقف عدوان إسرائيل وحصارها على غزة، وفتح المعابر وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية بشكل دائم، مع تمكين وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية من أداء دورها دون عوائق.