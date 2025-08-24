الملك سلمان للإغاثة يستمر في تقديم المساعدات الغذائية لسكان قطاع غزة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - مركز الملك سلمان يستمر في تقديم المساعدات الغذائية للأسر الفلسطينية في غزة

في استمرار للجهود الإنسانية الرائدة، واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع السلال الغذائية على آلاف الأسر الفلسطينية في قطاع غزة. يأتي هذا الجهد ضمن الحملة الشعبية التي تهدف إلى إغاثة الشعب الفلسطيني المحاصر في القطاع.

المركز، بالتعاون مع الشريك المنفذ له في قطاع غزة، المركز السعودي للثقافة والتراث، يواصل التنسيق والمتابعة الدقيقة لعمليات التوزيع، مضموناً وصول المساعدات الضرورية إلى الأسر المحتاجة. وتأتي هذه الجهود في سياق الدعم المستمر الذي تقدمه المملكة العربية السعودية للشعب الفلسطيني.

تعبر الأسر المستفيدة عن امتنانها وشكرها للمملكة العربية السعودية على هذه المساعدات التي تخفف من معاناتهم اليومية. وتثمن دور المملكة الداعم والمساند للشعب الفلسطيني في مختلف الظروف والأزمات.

تأتي هذه الجهود كجزء من التزام المملكة الثابت بدعم الشعوب المحتاجة، وتجسيداً لقيمها النبيلة ورسالتها الإنسانية السامية.