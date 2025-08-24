تكنولوجيا: سلسلة Xiaomi Redmi Note 15 تصبح متاحة عالميًا بأسعار تبدأ من 179 دولارًا عبر الاستيراد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شاومي رسميًا عن سلسلة Redmi Note 15 في الصين يوم 21 أغسطس 2025، ولا يزال موعد الإطلاق العالمي لهذه الهواتف متوقفًا على الإعلان الرسمي. ومع ذلك، يمكن للمشترين الدوليين الحصول على الأجهزة قبل الإطلاق العالمي عبر الاستيراد من متجر Giztop.

يبدأ سعر النسخة الأساسية من Redmi Note 15 العادي عند 179 دولارًا، بينما يبدأ سعر نسخة Pro الأساسية من 239 دولارًا، ويصل سعر Redmi Note 15 Pro Plus إلى 329 دولارًا.

للمرجعية، أدرجت شاومي في الصين أسعارًا تبدأ من 999 يوان (حوالي 139 دولار) للنسخة العادية، و1,399 يوان (حوالي 195 دولار) للنسخة Pro، و1,899 يوان (حوالي 265 دولار) للنسخة Pro Plus.

رغم أن أسعار الاستيراد تبدو مناسبة مقارنة بأسعار الإطلاق في الصين، يجب ملاحظة أن هواتف Redmi Note 15 الصينية تأتي بإصدار HyperOS غير عالمي. تدعم الأجهزة عدة لغات، كما أنها تحتوي على متجر Google Play وخدمات GMS، لكن بعض الميزات مثل Android Auto لا تعمل على الإصدار الصيني.

بالإضافة إلى ذلك، دعم شبكات 5G قد يكون محدودًا مقارنة بالإصدارات العالمية، وضمان Giztop لا يعادل الضمان الرسمي لشاومي.

من ناحية المواصفات، تقدم سلسلة Redmi Note 15 هواتف متوسطة إلى فوق المتوسطة بمواصفات جيدة، مع بطارية كبيرة في النسخة العادية، وتحسينات ملحوظة في النسخ Pro وPro Plus مقارنة بالإصدارات السابقة.

