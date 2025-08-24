تكنولوجيا: تسريب يكشف بطارية ونظام تشغيل الجيل الجديد من جهاز أوبو اللوحي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد أوبو لإطلاق جهاز لوحي جديد يعمل بنظام اندرويد، لكن وفقًا للتسريبات الأخيرة، لن يكون خليفة مباشرًا لجهاز Pad 4 Pro. وتشير المعلومات إلى أن الجهاز القادم سيأتي ببطارية سعتها الاسمية 10,165 مللي أمبير، بينما سيتم تسويقها على أنها 10,300 مللي أمبير.

هذه السعة أقل من بطارية Pad 4 Pro التي بلغت حوالي 12,140 مللي أمبير في نسخته ذات الشاشة مقاس 13.2 بوصة، لكنها تظل ترقية ملحوظة مقارنة بجهاز Pad SE ذي الشاشة مقاس 11 بوصة وبطارية 9,340 مللي أمبير.

ومن المحتمل أن يكون الجهاز الجديد خيارًا مميزًا إذا لم يكن هو الجهاز اللوحي الصغير القوي الذي ترددت شائعات عن نية أوبو طرحه عبر علامتها الفرعية الشهيرة OnePlus.

بالإضافة إلى ذلك، تؤكد التسريبات أن الجهاز سيعمل بواجهة ColorOS 16 المبنية على اندرويد 16، والتي ستقدم مزايا متطورة مشابهة لما تقدمه أبل من تكامل بين الأجهزة، بما في ذلك إمكانية الاقتران والمشاركة مع أجهزة آيفون.

ومن المتوقع أن تكشف أوبو عن هذا الجهاز اللوحي الجديد جنبًا إلى جنب مع هاتفها الرائد وساعتها الذكية القادمة في أوائل عام 2026.

