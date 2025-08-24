استقبال محافظ الطائف لمدير إدارة مكافحة المخدرات في زيارة رسمية

عدن - ياسمين عبدالعظيم - صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار يستقبل مدير إدارة مكافحة المخدرات بالطائف

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار، محافظ الطائف، اليوم العقيد أحمد السلمي، مدير إدارة مكافحة المخدرات بالطائف.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع بينهما، حيث تم مناقشة جهود أعمال مكافحة المخدرات في المحافظة. وقد أشاد صاحب السمو الملكي بالجهود المبذولة في حماية أبناء وبنات الوطن من أخطار المخدرات.

وأكد صاحب السمو الملكي على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية، للحد من انتشار هذه الظاهرة الخطيرة والحفاظ على أمن وسلامة المجتمع.

هذا ويأتي هذا اللقاء في إطار الجهود المبذولة لمكافحة المخدرات والحد من انتشارها في جميع أنحاء المملكة، تحت رعاية واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

وتعتبر مكافحة المخدرات من القضايا الهامة التي تستدعي تكاتف الجهود والعمل المشترك للقضاء عليها وحماية المجتمع من أضرارها.