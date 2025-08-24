شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. دمار شامل ومأساة إنسانية في "الوادي الكبير الحسوة" بعد اجتياح السيل وانتشار للثعابين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ​تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً وفيديوهات مؤثرة توثق حجم الدمار الهائل الذي خلّفه السيل الجارف في "الوادي الكبير" بمنطقة الحسوة. وأظهرت المشاهد مأساة حقيقية لسكان المنطقة، حيث تحولت منازلهم إلى ركام أو غمرتها المياه والطين



​بيوت متهالكة وأحلام غارقة

​تظهر اللقطات أن المنازل التي تقع مباشرة في مسار السيل قد دُمرت بالكامل، في حين تضررت أساسات البيوت التي صمدت بشكل كبير، مما يجعلها غير صالحة للسكن. ويعيش الأهالي حالة من الرعب واليأس، خاصة بعد أن تفقدوا ممتلكاتهم مع بزوغ الفجر ليجدوا أنفسهم قد خسروا كل شيء، ولم يتبق لهم سوى طبقات سميكة من الطين (الخِلْب) التي تغطي كل شيء.



​تشتت السيل والمسؤولية

​وأشار مراقبون إلى أن سبب خروج السيل عن مساره وتسببه في هذه الكارثة يعود بالأساس إلى وجود البيوت والمخططات السكنية التي شُيِّدت بشكل عشوائي في مجرى الوادي، مما أدى إلى تشتت المياه وتوجيهها نحو مناطق سكنية لم تكن في مسارها الطبيعي.



​تحذير من المخاطر

​وحذر المصورون من خطورة التواجد في المنطقة، خاصة مع وجود مستنقعات الطين التي تشكل خطراً كبيراً، بالإضافة إلى انتشار الثعابين التي خرجت من جحورها بسبب السيول، مما يستدعي اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر.

