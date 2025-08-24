تخرج سرية سعودية ثالثة لمنظومة ثاد من أمريكا

أعلنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي عن تخريج السرية الثالثة لمنظومة الدفاع الجوي الصاروخي «ثاد»، بعد إتمام منسوبيها مراحل التدريب الفردي التخصصي في قاعدة فورت بليس العسكرية بمدينة إل باسو بولاية تكساس الأمريكية.

ويُمثل هذا التخريج امتدادًا للدفعتين السابقتين اللتين جرى تأهيلهما قبل عدة أشهر، ضمن خطة متكاملة لتأهيل أطقم التشغيل والصيانة لمنظومة «ثاد»، إحدى أكثر أنظمة الدفاع الصاروخي تقدمًا على مستوى العالم، وتُعد ركيزة أساسية لمنظومة الدفاع الجوي في المملكة.

وتلقى الخريجون خلال فترة التدريب برامج مكثفة شملت التدريب الفني والعملياتي، وتمارين المحاكاة القتالية، والتمارين الميدانية المتقدمة، بإشراف خبراء من الشركة المصنعة وبالتعاون مع الجانب الأمريكي، في إطار اتفاقيات التعاون العسكري المشترك بين البلدين.