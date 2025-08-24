كيم جونج أون يشرف على اختبار صواريخ دفاع جوي جديدة

أشرف زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، على تجربة إطلاق نوعين جديدين من الصواريخ المضادة للطائرات، وفق ما أعلنت وسائل الإعلام الرسمية في بيونج يانج، الأحد، في خطوة تهدف إلى تعزيز قدرات بلاده الدفاعية في وقت تجري فيه القوات الأمريكية والكورية الجنوبية تدريبات عسكرية مشتركة.

تفاصيل التجربة

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن التجربة، أظهرت فاعلية الصواريخ في مواجهة تهديدات جوية محتملة مثل الطائرات المسيّرة والصواريخ المجنحة. وأضافت أن كيم أصدر تكليفات لعلماء الدفاع بمهام وُصفت بأنها «مهمة»، دون الكشف عن طبيعتها، وذلك قبيل مؤتمر سياسي مرتقب أوائل العام المقبل.

ولم تحدد بيونغ يانغ أنواع الصواريخ التي تم اختبارها أو موقع الإطلاق، كما لم تتضمن تصريحات مباشرة من كيم تجاه واشنطن أو سيول.

تزامن سياسي وعسكري

وتزامنت التجربة الصاروخية مع زيارة الرئيس الكوري الجنوبي الجديد لي جاي ميونج إلى طوكيو لحضور قمة مع رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا، حيث أكد الطرفان التزامهما بتعزيز التعاون الثنائي والشراكة الثلاثية مع الولايات المتحدة لمواجهة التحديات الأمنية، وعلى رأسها برنامج كوريا الشمالية النووي. ومن المقرر أن يتوجه لي إلى واشنطن للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

تقارب مع موسكو

وفي المقابل، تواصل بيونغ يانغ تجاهل الدعوات الأمريكية والكورية الجنوبية لاستئناف المحادثات النووية المتوقفة منذ سنوات، مفضلة تعميق علاقاتها مع موسكو. ومنذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، أرسلت كوريا الشمالية آلاف الجنود وكميات كبيرة من الذخائر والصواريخ الباليستية دعمًا لروسيا، بحسب التقديرات الكورية الجنوبية.

وأثار هذا التعاون مخاوف من احتمال نقل موسكو تقنيات عسكرية متطورة إلى بيونغ يانغ، خصوصًا في مجالات الرادارات وأنظمة الدفاع الجوي. وكانت سيول قد أشارت في وقت سابق إلى أن روسيا زودت كوريا الشمالية بمعدات لتعزيز دفاعات بيونغ يانغ الجوية، لكنها لم تكشف تفاصيل دقيقة عن طبيعة هذه الأنظمة.

حضور عسكري

وأفاد الإعلام الرسمي الكوري الشمالي بأن كيم أقام، الأسبوع الماضي، مراسم تكريم للجنود الذين شاركوا في القتال بأوكرانيا، مانحًا أوسمة وطنية لأفراد قُتلوا خلال العمليات. ووفق التقييمات الكورية الجنوبية، أرسلت بيونغ يانغ منذ الخريف الماضي نحو 15 ألف جندي إلى روسيا، قُتل منهم ما يقارب 600.

كما كشفت تقارير استخباراتية في سيول أن كيم وافق على إرسال وحدات إضافية من مهندسي البناء العسكريين وخبراء إزالة الألغام إلى منطقة كورسك الروسية، في خطوة يُتوقع تنفيذها قريبًا.