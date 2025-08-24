انت الان تتابع خبر المالكي يطلق تحذيراً نارياً: تأجيل الانتخابات يعني سقوط العملية السياسية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المالكي في كلمة لدى لقائه مجموعة من أسر الشهداء والجرحى، تابعتها الخليج 365، إن "الانتخابات قادمة وستجرى في موعدها ولن تتغير وأن تأجلت ستسقط العملية السياسية وشرعية البرلمان والحكومة".

وأضاف: "مقبلون على استحقاق وطني ودستوري وندعو شعبنا لنداء الانتخابات كونها الأساس في تشكيل الحكومة وإدامة العملية السياسية"، مثمناً في الوقت نفسه دور المفوضية في تدقيقها لأسماء المرشحين المشاركين في الانتخابات.



وتابع المالكي: "بفضل تضحيات الشهداء والجرحى نعيش في بلد ننعم فيه بالحرية والعيش الكريم بعد أن ضاعت معالمه في ظل حكم البعث البائد".

واتم: "الهجمات الإرهابية التي دخلت العراق جاءت من مختلف دول العالم التي أرادت أن تقضي على البلد"، مشدداً بالقول: "العراق بلدنا ولن نسمح لأحد أن يتجاوز عليه".